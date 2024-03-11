Украина в поисках альтернативы для перевозчиков из-за ситуации на польской границе

Александр Кубраков рассказал о ситуации на польской границе. О том, есть ли смысл нашим перевозчикам искать объездные пути и насколько может быть альтернативой для перевозок Венгрия и Словакия, читайте дальше.

Поиск альтернатив для перевозчиков

Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью сообщил, что Украина работает над тем, чтобы альтернативных маршрутов для перевозок было больше.

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Александр Кубраков Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Мы делаем все, чтобы альтернатив было больше. Надеюсь, что с Венгрией мы вскоре откроем дополнительный новый пункт пропуска, а существующий – "Лужанка" переформатируем под пропуск пустых грузовиков, тем самым увеличим его пропускную способность.

Дополнительно вице-премьер сообщил, что в конце марта откроется дополнительный совместный пункт пропуска Украины с Молдовой, а вскоре и с Румынией.

Последние месяцы он был на ремонте, до того – там был полный упадок. С Румынией в этом году тоже ожидаем открытия нового пункта пропуска. С Польшей, кстати, тоже. Проект, который начали строить несколько лет назад, завершим в этом году. Мы не останавливаемся, добавляем новые и расширяем существующие,

– рассказал Кубраков.

Как еще хотят разгрузить границу с Польшей

Кубраков также сообщил, что через некоторое время начнутся первые контейнерные перевозки по Дунаю из портов Измаила и Рени. Таким образом, это дополнительно позволит Украине разгрузить границу с Польшей благодаря использованию глубоководных портов.

Ну и плюс Одесса, глубоководные порты. Мы ожидаем, что первые контейнерные суда пойдут из Одессы и в Одессу ближайшие месяцы. Это тоже все уменьшит нагрузку на пункты пропуска,

– сказал вице-премьер по восстановлению.

Сейчас часть контейнерных перевозок осуществляется через порты Польши, сказал Александр Кубраков. Далее же грузовиками контейнеры попадают в Украину.

Если Украина вернется к контейнерным перевозкам из портов Большой Одессы, то часть трафика таки удастся снять.