Арестованный на Багамах Сэм Бенкман-Фрид согласился на собственную экстрадицию в США

Экс-глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, на днях арестованный на Багамах, согласился на экстрадицию в США. Такое решение бывший миллиардер принял после ознакомления с обвинительным заключением американской прокуратуры.

Так, Сэм Бенкман-Фрид должен предстать перед судом Нью-Йорка по обвинению в мошенничестве. Речь идет о вероятной краже им миллиардов долларов у клиентов FTX с целью компенсации ущерба другого проекта – хедж-фонда Alameda Research.

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Бенкман-Фрид согласился на экстрадицию в США

Решение о согласии на свою экстрадицию в США Сэм Бенкман-Фрид принял после бурного выступления утром 19 декабря перед судьей Шакой Сервиллом в суде в Нассау, столице Багамских Островов.

Адвокат экс-миллиардера заявил, что его клиент ознакомился с показаниями под присягой, в которых изложены обвинения против него. Однако сначала Бенкман-Фрид хотел увидеть обвинительное заключение, выдвинутое против него на прошлой неделе федеральным судом Нью-Йорка, прежде чем давать согласие на экстрадицию.

К слову, Сэм Бенкман-Фрид признал ошибки своей криптобиржи FTX в управлении рисками, что, по его свидетельствам, и привело к краху компании. В то же время, экс-миллиардер заявил, что не считает себя виновным в уголовной составляющей обвинения и будет защищаться в суде США.

Напомним, что FTX объявила о банкротстве 11 ноября, и в тот же день Сэм Бенкман-Фрид ушел с должности гендиректора компании. 12 декабря, по запросу правительства США, экс-миллиардера задержали на Багамах. Впоследствии ему отказали в освобождении под залог, обосновав решение высокой вероятностью бегства. Вероятная экстрадиция Бенкмана-Фрида в США ожидается в феврале следующего года.