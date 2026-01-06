Скидки и специальные предложения: как украинские бренды отреагировали на скандал с итальянцем

После громкого инцидента на границе с участием гражданина Италии с пророссийскими взглядами соцсети взорвались обсуждениями. Украинские бренды также подхватили волну, объявив скидки для пользователей и специальные подарки для украинки, которая отреагировала на ситуацию и не допустила въезд иностранца в Украину.

Как бренды отреагировали на скандал с итальянцем?

Инцидент с итальянцем и его женой на границе получил широкую огласку после сообщения Дарьи Мельниченко в Тредс. Скандал разгорелся после того, как девушка услышала, что гражданин Италии Рокко открыто поддерживает Россию, однако несмотря на это пытался пересечь границу с Украиной. Благодаря общественному резонансу и действиям Дарьи непосредственно на пункте пропуска мужчину не пустили на территорию Украины.

В знак благодарности за отважность и четкую позицию Дарьи, компании решили вручить ей лично приятные подарки, скидки и бонусы.

В частности бренд одежды Vovk подарил девушке эксклюзивную футболку с легендарной уже фразой "Я лягу, но оно не заедет в Украину".



Уникальная футболка от бренда / Фото Vovk

Бренд Cher17 подарил девушке сертификат на покупки 10 000 гривен "за отчаянную защиту границы от путинистов".

Компания AL-TRANS подарила Дарье карточку постоянного клиента с безлимитными поездками в Италию, чтобы "она могла и в дальнейшем помогать фильтровать пророссийских пассажиров". Также там отметили, что эта поездка для девушки будет бесплатной.

Не смогла остаться в стороне от сегодняшних событий и компания Stuk.ua, которая занимается продажей и обслуживанием Старлинков в Украине. Бренд подарил отцу Дарьи установку спутникового интернета – он сейчас находится на фронте и без связи.

Пользователи и украинские бренды подхватили волну обсуждений, объявив скидки, бонусы и специальные предложения для украинцев как жест солидарности.

Компания Lovespace предложила пользователям скидку на свои товары в размере 13% по промокоду "рокко".

Компания, которая создает дизайн интерьеров Kvasha Design подарила скидку -30% на итальянскую плитку в салоне Bianconero, что во Львове.

Популярная доставка еды La Пьец предложила промокод "FCKROKKO" на пиццу с ананасами. Будет действовать он два дня – 6 и 7 января.

Украинский бренд одежды Vovk после резонансной ситуации выпустит серию футболок с надписью "Я лягу, но оно не заедет в Украину" и подарит их самым активным пользователям, которые в комментариях под заметкой поделятся мемами о том самом итальянце Рокко.

Бренд базовой одежды HEY BECCA предложил скидку -10% по промокоду "CIAO ROCCO". Действовать он также будет только два дня – 6 и 7 января.

Также к волне ситуативного маркетинга присоединилась владелица бренда одежды Cher17 Татьяна Парфильева. Только 6 января на онлайн заказ будут действовать скидки -10% по промокоду "Рокко".

Что известно об истории с итальянцем?