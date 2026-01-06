О скидках для украинцев информирует 24 Канал.
Как бренды отреагировали на скандал с итальянцем?
Инцидент с итальянцем и его женой на границе получил широкую огласку после сообщения Дарьи Мельниченко в Тредс. Скандал разгорелся после того, как девушка услышала, что гражданин Италии Рокко открыто поддерживает Россию, однако несмотря на это пытался пересечь границу с Украиной. Благодаря общественному резонансу и действиям Дарьи непосредственно на пункте пропуска мужчину не пустили на территорию Украины.
В знак благодарности за отважность и четкую позицию Дарьи, компании решили вручить ей лично приятные подарки, скидки и бонусы.
- В частности бренд одежды Vovk подарил девушке эксклюзивную футболку с легендарной уже фразой "Я лягу, но оно не заедет в Украину".
Уникальная футболка от бренда / Фото Vovk
- Бренд Cher17 подарил девушке сертификат на покупки 10 000 гривен "за отчаянную защиту границы от путинистов".
- Компания AL-TRANS подарила Дарье карточку постоянного клиента с безлимитными поездками в Италию, чтобы "она могла и в дальнейшем помогать фильтровать пророссийских пассажиров". Также там отметили, что эта поездка для девушки будет бесплатной.
- Не смогла остаться в стороне от сегодняшних событий и компания Stuk.ua, которая занимается продажей и обслуживанием Старлинков в Украине. Бренд подарил отцу Дарьи установку спутникового интернета – он сейчас находится на фронте и без связи.
Пользователи и украинские бренды подхватили волну обсуждений, объявив скидки, бонусы и специальные предложения для украинцев как жест солидарности.
- Компания Lovespace предложила пользователям скидку на свои товары в размере 13% по промокоду "рокко".
- Компания, которая создает дизайн интерьеров Kvasha Design подарила скидку -30% на итальянскую плитку в салоне Bianconero, что во Львове.
- Популярная доставка еды La Пьец предложила промокод "FCKROKKO" на пиццу с ананасами. Будет действовать он два дня – 6 и 7 января.
- Украинский бренд одежды Vovk после резонансной ситуации выпустит серию футболок с надписью "Я лягу, но оно не заедет в Украину" и подарит их самым активным пользователям, которые в комментариях под заметкой поделятся мемами о том самом итальянце Рокко.
- Бренд базовой одежды HEY BECCA предложил скидку -10% по промокоду "CIAO ROCCO". Действовать он также будет только два дня – 6 и 7 января.
- Также к волне ситуативного маркетинга присоединилась владелица бренда одежды Cher17 Татьяна Парфильева. Только 6 января на онлайн заказ будут действовать скидки -10% по промокоду "Рокко".
Что известно об истории с итальянцем?
По дороге из Италии в Украину на остановке к пассажирке Дарье подошел итальянец и завязал разговор. Мужчина начал критиковать Украину и ее президента. Также итальянец, по имени Рокко, заявил, что он уважает Путина.
Девушка ответила, что ему не стоит ехать в Украину, впрочем наглый итальянец продолжил, добавив, что его жена якобы также поддерживает такую позицию, хотя является украинкой.
На пункте пропуска итальянца и его спутницу повел на допрос старший смены. Впоследствии официально появилась информация о том, что гражданину Италии Рокко отказали во въезде в Украину из-за его пророссийских взглядов и поддержки агрессии России. Итальянцу запрещен въезд в Украину на 3 года после детальной проверки пограничной службой.