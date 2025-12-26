Голливуд против Netflix, а Европа против X: самые громкие бизнес-скандалы 2025 года

Известные мировые компании, такие как Temu и Shein, Warner Bros и X, фигурируют в самых громких бизнес-скандалах года. В некоторых случаях это экономические войны, не слишком "чистая" борьба двух компаний за покупку третьей или штрафы, за которыми следует политический скандал.

Экономическая война стран против Temu и Shein

США и ЕС пытаются бороться с китайскими ритейлерами, что ставят под угрозу работу местных производителей, пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

Shein, который часто относят к той же категории, что и платформу онлайн-торговли Temu, критикуют за подделки, агрессивный маркетинг, плохие условия труда и опасные товары. Несмотря на это, многие клиенты рады большим возможностям покупать множество товаров по выгодным ценам.

Компаниям также играет на руку освобождение на территории Европейского Союза от импортных пошлин для посылок стоимостью менее 150 евро. США имели похожую лазейку для пакетов стоимостью менее 800 долларов, но изменили свои правила, что привело к уменьшению количества посылок. После этого китайские товары заполонили Европу.

ЕС еще не до конца создал законодательный механизм для регулирования работы маркетплейсов, поэтому часто возникали локальные скандалы, в частности самые известные из них:

В середине 2025 года независимые тесты выявили широкое нарушение стандартов безопасности товаров на платформах Temu и Shein, включая детские товары, электронику и ювелирные изделия, в частности, наличие токсинов;

Также стало известно, что часть отзывов о товарах на Shein и Temu в значительной степени создается искусственным интеллектом – это подрывало доверие потребителей к честности отзывов и качественности товаров.

В конце 2025 года Shein и Temu оказались в центре международного скандала из-за продажи детских секс-кукол через свои маркетплейсы, включая Австралию и Европу. Это вызвало всеобщее возмущение общественности и правительственные обращения об удалении таких товаров.

Борьба Netflix и Paramount за Warner Bros

Больше месяца борьба теле-гигантов за долю компании Warner Bros., не сходит со страниц известных иностранных изданий. Иногда действия компаний кажутся слишком агрессивными или манипуляционными, что приводит к скандалам, пишет Reuters.

Также этому помогает Голливуд, в частности кинематографисты, которые протестуют против продажи компании Netflix. Вот что известно о процессе продажи и скандальных моментах:

В ноябре стало известно, что Paramount Skydance и Netflix соревнуются за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Netflix заинтересован в кино- и телебиблиотеке. Netflix даже пообещал выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros.

5 декабря Netflix объявил о покупке Warner Bros., за 82,7 миллиарда долларов, включая кино- и телевизионные студии HBO Max.

Известные кинематографисты с возмущением восприняли эту новость и призвали Конгресс США вмешаться, предупреждая о кризисе в Голливуде в случае слияния, из-за возможного влияния Netflix на рынок кинотеатров. Причина – опасения массовых увольнений и антимонопольные вопросы. К слову, создатель "Аватара" Джеймс Кэмерон назвал это катастрофой.

Через несколько дней Paramount Skydance предложила 108,4 миллиарда долларов за приобретение Warner Bros Discovery, пытаясь бросить вызов Netflix, заручившись поддержкой нефтяных государств. Однако Warner Bros., все же отказала студии.

Заметьте! Сейчас, несмотря на приближение заключения соглашения между Netflix и Warner Bros., эпопея продолжается: соучредитель Oracle Ларри Эллисон согласился лично гарантировать 40,4 миллиарда долларов акционерного финансирования для Paramount Skydance. Сейчас компания ждет ответа Warner Bros.

Первый в истории масштабный штраф для X

Илон Маск официально приобрел соцсеть X еще в 2022 году и с тех пор она не раз попадала в скандалы. В 2025 году, например, Европейская комиссия наложила на X первый в истории штраф по нормам DSA – документа, который регулирует работу крупных онлайн-платформ и обязывает их активнее бороться с незаконным контентом, пишет Le Temps.

Основным нарушением ЕС назвал систему синих галочек . Ранее этот знак подтверждал подлинность аккаунта, но после приобретения компании Илон Маск сделал отметку частью платной подписки.

. Ранее этот знак подтверждал подлинность аккаунта, но после приобретения компании Илон Маск сделал отметку частью платной подписки. В Брюсселе считают, что такое изменение могло вводить людей в заблуждение относительно статуса пользователей.

Регуляторы также зафиксировали проблемы с прозрачностью рекламных объявлений.

Это решение ЕС стало поворотным моментом в глобальном контроле над деятельностью соцсетей и технологических платформ – впервые Digital Services Act применили именно так жестко к крупной американской компании.

Как отреагировал Маск?



Штраф вызвал громкую реакцию самого Илона Маска. После объявления штрафа Маск публично раскритиковал Европейский Союз, назвал его "бюрократическим монстром".

Он заявил, что ЕС "должен быть ликвидирован", и сравнивал его с репрессивными структурами.

