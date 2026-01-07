METRO, "Эпицентр", WOG: какие бизнесы в Украине дают скидки военным
- В Украине много бизнесов предоставляют скидки и бесплатные услуги для военных, в частности сети "Эпицентр", METRO, WOG.
- В список компаний, которые предлагают привилегии военнослужащим, входят кафе, гостиницы, медицинские учреждения, химчистки и производители одежды.
Значительная часть бизнесов Украины предоставляет привилегии военнослужащим: скидка на товар, бесплатный вход в заведение или услуга. В перечне есть популярные в Украине сети "Эпицентр", METRO, медучреждения и гостиницы.
Какие бизнесы предоставляют скидки военным?
Украинцы в Threads собрали компании, которые предоставляют услуги или товары защитникам со скидкой или бесплатно, пишет 24 Канал.
Смотрите также "Подарок" под елку: правила бронирования изменили для одной из отраслей бизнеса
Известно, что привилегии для военных предоставляют:
- компания третьей волны кофе Idealist Coffee;
- этнопарк "Гуцул Ленд" в Буковеле;
- сеть кофеен KRÉDENS;
- отель "Шпицы";
- сеть гипермаркетов METRO;
- сеть гипермаркетов "Эпицентр";
- сеть АЗС WOG;
- сеть "Дом игрушек";
- цветочный магазин в Киеве "Украфлора";
- кофейня "Львовская копальня кофе";
- пекарня третьей волны "Марчук Хлеб";
- коттеджный комплекс Phoenix Relax Park;
- химчистка "ЦЕХ";
- химчистка UNMOMENTO;
- сеть "Люксоптика";
- ритейлер одежды INTERTOP;
- дома "Ґоґодза";
- производитель вышиванок Ryabokon Factory;
- сеть кофеен Yakava;
- стоматология "Диамант" в Киеве;
- комплексы "УЛИС";
- химчистка KIMS;
- бренд натуральной косметики HOCHOO;
- спа-курорт "Осоння Карпаты";
- офтальмологическая клиника “Центр Ока";
- экодома "Круча 119";
- немецкий производитель генераторов Könner & Söhnen;
- туроператор "Видвидай";
- бренд космецевтики Rosabella;
- экокурорт IZKI;
- бренд аксессуаров ZAVOD niche watches & accs;
- бренд косметической продукции Medik8;
Обратите внимание! Перечень компаний, которые предоставляют скидки военным, может быть шире. 24 Канал собрал информацию, опираясь на сообщение в Threads.
Что еще дает статус УБД?
Статус УБД предоставляет участникам боевых действий и их семьям медицинские, жилищные, социальные льготы, такие как бесплатные лекарства и 75% скидка на коммунальные услуги.
Другие льготы включают бесплатный проезд, гибкий график работы, ежегодную денежную выплату ко Дню Независимости, и поддержку в образовании.
В 2026 году украинские участники боевых действий могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. В частности, пенсии и социальная помощь для УБД увеличиваются на 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.