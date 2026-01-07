METRO, "Эпицентр", WOG: какие бизнесы в Украине дают скидки военным

Значительная часть бизнесов Украины предоставляет привилегии военнослужащим: скидка на товар, бесплатный вход в заведение или услуга. В перечне есть популярные в Украине сети "Эпицентр", METRO, медучреждения и гостиницы.

Какие бизнесы предоставляют скидки военным? Украинцы в Threads собрали компании, которые предоставляют услуги или товары защитникам со скидкой или бесплатно, пишет 24 Канал. Смотрите также "Подарок" под елку: правила бронирования изменили для одной из отраслей бизнеса Известно, что привилегии для военных предоставляют: компания третьей волны кофе Idealist Coffee;

этнопарк "Гуцул Ленд" в Буковеле;

сеть кофеен KRÉDENS;

отель "Шпицы";

сеть гипермаркетов METRO;

сеть гипермаркетов "Эпицентр";

сеть АЗС WOG;

сеть "Дом игрушек";

цветочный магазин в Киеве "Украфлора";

кофейня "Львовская копальня кофе";

пекарня третьей волны "Марчук Хлеб";

коттеджный комплекс Phoenix Relax Park;

химчистка "ЦЕХ";

химчистка UNMOMENTO;

сеть "Люксоптика";

ритейлер одежды INTERTOP;

дома "Ґоґодза";

производитель вышиванок Ryabokon Factory;

сеть кофеен Yakava;

стоматология "Диамант" в Киеве;

комплексы "УЛИС";

химчистка KIMS;

бренд натуральной косметики HOCHOO;

спа-курорт "Осоння Карпаты";

офтальмологическая клиника “Центр Ока";

экодома "Круча 119";

немецкий производитель генераторов Könner & Söhnen;

туроператор "Видвидай";

бренд космецевтики Rosabella;

экокурорт IZKI;

бренд аксессуаров ZAVOD niche watches & accs;

бренд косметической продукции Medik8; Обратите внимание! Перечень компаний, которые предоставляют скидки военным, может быть шире. 24 Канал собрал информацию, опираясь на сообщение в Threads. Что еще дает статус УБД? Статус УБД предоставляет участникам боевых действий и их семьям медицинские, жилищные, социальные льготы, такие как бесплатные лекарства и 75% скидка на коммунальные услуги.

Другие льготы включают бесплатный проезд, гибкий график работы, ежегодную денежную выплату ко Дню Независимости, и поддержку в образовании.

В 2026 году украинские участники боевых действий могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. В частности, пенсии и социальная помощь для УБД увеличиваются на 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.