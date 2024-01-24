Успехи UNITED24

Фандрайзинговая платформа UNITED24 работает 1,5 года, с мая 2022 года. Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, за это время удалось собрать донаты более чем в 596 миллионов долларов от граждан и бизнеса из 110 стран мира, передает 24 Канал.

Читайте также Когда команда вышла на плато: как избежать кризиса и дать работникам новый толчок

Михаил Федоров Министр цифровой трансформации В начале полномасштабной войны президент Владимир Зеленский поставил задачу создать проект, который станет одной точкой входа для донатов со всего мира. Уже в мае 2022-го запустили фандрейзинговую платформу UNITED24. Ее задачей было и остается привлечение внимания всего мира к войне в Украине.

Благодаря известным амбассадорам, которые присоединились к UNITED24, платформа быстро приобрела популярность, что позволяет аккумулировать деньги на нужды Украины по всему земному шару.

Все средства вначале поступают на счет Национального банка Украины. Затем они распределяются по 5 направлениям, к каждому из которых привязан счет профильного министерства:

оборона;

гуманитарное разминирование;

медицинская помощь;

восстановление Украины;

образование и наука.

За эти средства уже отстроили 23 моста, восстанавливают 18 домов в Киевской области, закупили 40 реанимобилей, 13 бронированных машин для эвакуации с поля боя, а еще генераторы, вездеходы, амуницию для военных, морские дроны и тому подобное. Кстати, именно с UNITED24 началась большая история с Армией дронов и лодками-камикадзе, ведь массовое производство профинансировано именно благодаря платформе,

– рассказал Федоров.

UNITED24 – это не только сбор средств, но и уникальные инициативы / Фото – UNITED24

В ходе работы UNITED24 удалось продать десятки фандрейзинговых кампаний на сотни миллионов гривен. Больше всего внимания привлекла "Азовсталь. Символ несгибаемости". Благодаря благотворительной продаже браслетов из последней партии стали с разрушенного завода удалось собрать на проект "Флот морских дронов", чтобы защитить украинские моря и мирные города, обстреливающие российские корабли. Сформировать флотилию дронов-камикадзе для ГУР помогла акция "Мощь. Украинская каменная" по продаже специальной партии "Артемсоли" из Соледара.

Несокрушимость – основной мотив кампаний UNITED24 / Фото – UNITED24

Свитшоты от Balenciaga, 1,25 миллиона гривен от Тимоти Снайдера, сборы на систему "Ловец шахедов", закупка дронов-камикадзе и FPV-дронов – через платформу удалось реализовать немало проектов, приближающих победу Украины. Кроме того, удается помогать бригадам, которые сейчас находятся на линии фронта и нуждаются в современных средствах для борьбы с оккупантами.

Уже выделили финансовую помощь по 10 миллионов гривен для бригад на фронте. Они покупают комплектующие для дронов и РЭБ, FPV и т.д. И пока поступают государственные поставки, бригады уже могут быстро реагировать на происходящее и развивать собственное производство,

– поделился Федоров.

UNITED24 продолжает бороться за внимание всего мира к войне России против Украины. Новые послы и охват в мировых медиа должны и дальше конвертироваться в помощь для Украины, которая защищает свою территорию от агресора.