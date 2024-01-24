Успіхи UNITED24

Фандрайзингова платформа UNITED24 працює 1,5 року, з травня 2022 року. Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, за цей час вдалося зібрати донати у понад 596 мільйонів доларів від громадян та бізнесу зі 110 країн світу, передає 24 Канал.

Читайте також Коли команда вийшла на плато: як уникнути кризи та дати працівникам новий поштовх

Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації На початку повномасштабної війни Президент Володимир Зеленський поставив задачу створити проєкт, який стане однією точкою входу для донатів з усього світу. Уже в травні 2022-го запустили фандрейзингову платформу UNITED24. Її завданням було й залишається залучення уваги всього світу до війни в Україні.

Завдяки відомим амбасадорам, які долучилися до UNITED24, платформа швидко набула популярності, що дозволяє акумулювати гроші на потреби України по всій земній кулі.

Усі кошти спочатку надходять на рахунок Національного банку України. Потім вони розподіляються по 5 напрямках, до кожного з яких прив'язаний рахунок профільного міністерства:

оборона;

гуманітарне розмінування;

медична допомога;

відбудова України;

освіта і наука.

За ці кошти вже відбудували 23 мости, відновлюють 18 будинків у Київській області, закупили 40 реанімобілів, 13 броньованих машин для евакуації з поля бою, а ще — генератори, всюдиходи, амуніцію для військових, морські дрони тощо. До речі, саме з UNITED24 почалася велика історія з Армією дронів та човнами-камікадзе, адже масове виробництво профінансовано саме завдяки платформі,

– розповів Федоров.

UNITED24 – це не лише збір коштів, а й унікальні ініціативи / Фото – UNITED24

У ході роботи UNITED24 вдалося реалізувати десятки фандрейзингових кампаній на сотні мільйонів гривень. Чи не найбільше уваги привернула "Азовсталь. Символ незламності". Завдяки благодійному продажу браслетів з останньої партії сталі зі зруйнованого заводу вдалося зібрати на проєкт "Флот морських дронів", щоб захистити українські моря та мирні міста, які обстрілюють російські кораблі. Сформувати флотилію дронів-камікадзе для ГУР допомогла акція "Міць. Українська кам’яна" з продажу спеціальної партії "Артемсолі" з Соледару.

Незламність – основний мотив кампаній UNITED24 / Фото – UNITED24

Світшоти від Balenciaga, 1,25 мільйона гривень від Тімоті Снайдера, збори на систему "Ловець шахедів", закупівля дронів-камікадзе та FPV-дронів – через платформу вдалося реалізувати чимало проєктів, які наближають перемогу України. Окрім того, вдається допомагати бригадам, які просто зараз перебувають на лінії фронту та потребують сучасних засобів для боротьби з окупантами.

Вже видали фінансову допомогу по 10 мільйонів гривень для бригад на фронті. Вони купують комплектуючі для дронів та РЕБ, FPV тощо. І поки надходять державні постачання, бригади вже можуть швидко реагувати на те, що відбувається, і розвивати власне виробництво,

– поділився Федоров.

UNITED24 продовжує боротися за увагу всього світу до війни Росії проти України. Нові амбасадори та охоплення у світових медіа повинні й надалі конвертуватися в допомогу для України, яка боронить свою територію від загарбників.