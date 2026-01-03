ФОПы растут, отчетность меняется: чего ожидать предпринимателям в 2026 году

В новый 2026 год предпринимательская отрасль ворвалась живо, ведь в конце 2025 года в Украине было зафиксировано больше новых регистраций ФЛП, чем было прекращено. Такая тенденция свидетельствует об оживлении бизнеса не только в отдельных областях, но и в большинстве регионов.

Где была сосредоточена наибольшая активность среди новых предпринимателей?

В ключевые регионы-лидеры традиционно вошел Киев, где было зарегистрировано наибольшее количество ФЛП за IV квартал 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на данные YC.Мarket.

В столице в конце года было создано почти 8 тысяч новых физических лиц-предпринимателей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это на 20% больше – тогда это было 6,6 тысяч ФЛП.

Вторую позицию занимает Днепропетровская область, где показатель составляет почти 6 тысяч ФЛП – это 5,8 тысячи регистраций, что на половину больше.

Третье место удерживает одна из западных областей Украины – Львовская. Здесь было зарегистрировано около 4,8 тысячи ФЛП, что на 43% больше, чем в прошлом году. Именно эта область стала одним из главных приютов для бизнеса и продолжает наращивать предпринимательский потенциал.

В этот список также входят Киевская, Харьковская и Одесская области, где показатель варьируется от 4 до 4,2 тысячи новых регистраций. Кроме того, увеличилась регистрация предпринимателей на Полтавщине и Винницкой области.

Такая динамика показывает, что предпринимательство восстанавливается в Украине не только на западе страны, или в столице. Рост прослеживается по всей относительно безопасной территории страны.

Обратите внимание! Итоги 2025 свидетельствуют, что количество зарегистрированных ФЛП превышает количество ФЛП, прекративших свою деятельность в этот период – 58,2 тысячи новых ФЛП против 50,5 тысячи ФЛП, прекративших свою деятельность. Традиционно, что больше всего новых регистраций удерживает розничная торговля, а также IT-отрасль и другие услуги.

Какие изменения будут ожидать новых ФЛП в 2026 году?

Согласно закону о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, с 1 января 2026 года изменен период подачи налогового расчета по доходу ФЛП. Теперь это нужно делать не ежемесячно, а ежеквартально, сообщает Налоговая служба.

В новые правила отчетности входит:

Срок подачи составляет 40 календарных дней после окончания квартала,

Подавать налоговый расчет нужно только в случае осуществления фактических выплат наемным работникам, а потому если другим физлицам не было начислено доходов, то, соответственно, отчет не нужно подавать.

Для примера: за декабрь 2025 года отчетность нужно подавать еще по старым правилам, то есть до 20 января 2026 года. А уже за I квартал 2026 года отчетность надо подать до 10 мая 2026 года.

Как выросли для предпринимателей суммы налогов в 2026 году?