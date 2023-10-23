Налоги для таксистов, курьеров и других: о каком размере заговорили в Верховной Раде

Верховная Рада рассматривает возможность специального налогообложения отдельных видов деятельности. Соответствующая инициатива уже находится на рассмотрении парламентариев.

Кого будут облагать налогом

Законопроект №10166 предлагает введение спецрежима налогообложения доходов, получаемых физлицами от отдельных видов деятельности. Речь идет о таксистах, курьерах, мастерах маникюра, парикмахеров и т.д. Всего в списке 20 видов деятельности.

Интересно Эра данных: что бизнес должен знать о клиенте

По словам Ярослава Железняка, такой шаг позволит решить сразу несколько проблем:

легализовать более 500 тысяч самозанятых лиц;

определить юридическую плоскость онлайн-платформы в рамках

гармонизации законодательства с ЕС;

учет наличных поступлений и детенизация экономики;

дополнительные поступления в бюджет.

Каков размер спецналога

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

В настоящее время рассматривается модель с оплатой 6% без регистрации ФЛП. Также не нужно будет нанимать бухгалтеров и представлять отчетность.

Кроме того, переходить на спецрежим можно будет по своему желанию, кто захочет – останется на своей системе налогообложения.