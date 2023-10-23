Кого будут облагать налогом

Законопроект №10166 предлагает введение спецрежима налогообложения доходов, получаемых физлицами от отдельных видов деятельности. Речь идет о таксистах, курьерах, мастерах маникюра, парикмахеров и т.д. Всего в списке 20 видов деятельности.

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По словам Ярослава Железняка, такой шаг позволит решить сразу несколько проблем:

  • легализовать более 500 тысяч самозанятых лиц;
  • определить юридическую плоскость онлайн-платформы в рамках
  • гармонизации законодательства с ЕС;
  • учет наличных поступлений и детенизация экономики;
  • дополнительные поступления в бюджет.

Каков размер спецналога

В настоящее время рассматривается модель с оплатой 6% без регистрации ФЛП. Также не нужно будет нанимать бухгалтеров и представлять отчетность.

Кроме того, переходить на спецрежим можно будет по своему желанию, кто захочет – останется на своей системе налогообложения.