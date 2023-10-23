Кого будуть оподатковувати

Законопроєкт №10166 пропонує запровадження спецрежиму оподаткування доходів, які фізособи отримують від окремих видів діяльності. Йдеться про таксистів, кур'єрів, майстрів манікюру, перукарів тощо. Загалом в переліку 20 видів діяльності.

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За словами Ярослава Железняка, такий крок дозволить вирішити одразу кілька проблем:

  • легалізувати понад 500 тисяч самозайнятих осіб;
  • визначити юридичну площину онлайн-платформи у рамках гармонізації законодавства з ЄС;
  • облік готівкових надходжень та детінізація економіки;
  • додаткові надходження до бюджету.

Який розмір спецподатку

Наразі розглядається модель зі сплатою 6% без реєстрації ФОП. Також не потрібно буде наймати бухгалтерів та подавати звітність.

Окрім того, переходити на спецрежим можна буде за власним бажанням, хто захоче – залишиться на своїй системі оподаткування.