Кого будуть оподатковувати

Законопроєкт №10166 пропонує запровадження спецрежиму оподаткування доходів, які фізособи отримують від окремих видів діяльності. Йдеться про таксистів, кур'єрів, майстрів манікюру, перукарів тощо. Загалом в переліку 20 видів діяльності.

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За словами Ярослава Железняка, такий крок дозволить вирішити одразу кілька проблем:

легалізувати понад 500 тисяч самозайнятих осіб;

визначити юридичну площину онлайн-платформи у рамках гармонізації законодавства з ЄС;

облік готівкових надходжень та детінізація економіки;

додаткові надходження до бюджету.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Який розмір спецподатку

Наразі розглядається модель зі сплатою 6% без реєстрації ФОП. Також не потрібно буде наймати бухгалтерів та подавати звітність.

Окрім того, переходити на спецрежим можна буде за власним бажанням, хто захоче – залишиться на своїй системі оподаткування.