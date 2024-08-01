Сколько работников не хватает Украине

Во время встречи руководства министерства с представителями миссии МВФ в Украине речь шла о том, что на экономику сегодня существенно влияет демографическая ситуация и наличие трудовых ресурсов.

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Из-за войны, выезд украинцев за границу и внутреннюю миграцию в стране наблюдаются кадровый дефицит и структурная безработица.

Как отметила заместитель Министра экономики Татьяна Бережная, если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных.

По предварительным расчетам, для того, чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП до 2030 года на 7% нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно,

– объясняет чиновница.

Ранее в Минсоцполитики также обсуждали проблему дефицита кадров и призвали работодателей активнее привлекать к работе женщин и лиц с инвалидностью. Однако, по словам экспертов, не на всех работах это возможно сделать.

В каких сферах не хватает работников

Как объясняет директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько, некоторые работы для женщин просто невозможны. Например, если женщине приходится поднимать более 7 килограммов, то она законодательно ограничена в количестве таких подъемов и во времени, в течение которого она может выполнять эту работу.

Единственный выход многие работодатели видят в том, чтобы обходить закон, но за это предусмотрена серьезная ответственность. И хотя это нельзя считать хорошим решением, пока работодатели в чисто "мужских" отраслях могут решить вопрос только "черным трудоустройством",

– объясняет эксперт.

Также часто физическая сила нужна для выполнения работ в энергетике. Наибольшая нехватка кадров сейчас ощущается в производстве, аграрной сфере, строительной отрасли, логистике. Вследствие этого некоторые работодатели вынуждены прибегать к поднятию зарплат, чтобы удержать людей на работе.

К слову! В Минэкономики добавляют, что чтобы решить проблему структурной безработицы, государство помогает людям адаптироваться к изменениям спроса на рынке труда. В частности, предлагая освоить новые, востребованные профессии с помощью программ обучения или курсов повышения квалификации.