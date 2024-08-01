Скільки працівників бракує Україні
Під час зустрічі керівництва міністерства з представниками місії МВФ в Україні йшлося про те, що на економіку сьогодні суттєво впливає демографічна ситуація та наявність трудових ресурсів.
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Через війну, виїзд українців за кордон і внутрішню міграцію в країні спостерігаються кадровий дефіцит і структурне безробіття.
Як зазначила заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна, якщо у 2021 році офіційний ринок праці налічував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.
За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково,
– пояснює чиновниця.
Раніше у Мінсоцполітики також обговорювали проблему дефіциту кадрів і закликали роботодавців активніше залучати до роботи жінок та осіб з інвалідністю. Однак, за словами експертів, не на всіх роботах це можливо зробити.
У яких сферах бракує працівників
Як пояснює директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько, деякі роботи для жінок просто неможливі. Наприклад, якщо жінці доводиться піднімати більше ніж 7 кілограмів, то вона законодавчо обмежена в кількості таких підйомів і в часі, протягом якого вона може виконувати цю роботу.
Єдиний вихід чимало роботодавців бачать у тому, щоб обходити закон, але за це передбачено серйозну відповідальність. І хоча це не можна вважати хорошим рішенням, наразі роботодавці у суто "чоловічих" галузях можуть вирішити питання тільки "чорним працевлаштуванням",
– пояснює експертка.
Також часто фізична сила потрібна для виконання робіт в енергетиці. Найбільша нестача кадрів наразі відчувається у виробництві, аграрній сфері, будівельній галузі, логістиці. Внаслідок цього деякі роботодавці змушені вдаватися до підняття зарплат, аби втримати людей на роботі.