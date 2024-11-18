Материнская компания TikTok стоит 300 миллиардов: какое требование ByteDance поставили США

Популярность TikTok имеет значительное положительное влияние на финансы ByteDance. Правда, китайская технологическая компания встретилась со значительным давлением США.

Успех ByteDance

Оценка материнской компании TikTok достигла 300 миллиардов долларов. Это едва ли не самая высокая оценка китайской технологической компании, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что такую оценку сделали во время предложения выкупа акций. Отметим: если ByteDance не продаст TikTok американскому владельцу, то приложение будет запрещено на территории США.

Что о TikTok говорит Трамп

Дональд Трамп, который уже в январе станет президентом США, ранее поддерживал запрет социальной сети TikTok. Впрочем, недавно он изменил свое мнение и заявил, что этот шаг – плохая идея.

В США убеждены, что смягчить или отменить запрет TikTok крайне сложно, однако приход к власти Дональда Трампа может резко развернуть ситуацию для социальной сети.