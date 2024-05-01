В Украине стало больше миллионеров: их уже более 10 тысяч

Количество официальных миллионеров за 2023 год выросло в соответствии с данными о декларациях. Самое важное то, что декларируя состояние, эти миллионеры платят и соответствующие налоги в бюджет.

Сколько в украинце миллионеров

Как сообщил Даниил Гетманцев, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, по состоянию на 1 мая в Украине есть 172 тысячи налоговых деклараций. Задекларирован в них годовой доход в объеме 218,5 миллиарда гривен.

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Количество граждан, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1 миллиона гривен, составляет 10,7 тысяч человек, у которых определено к уплате НДФЛ и военного сбора более 1 миллиарда гривен.

Количество официальных миллионеров увеличилось на 1 200 человек за 2023 год.

Значительная часть граждан подали декларации с использованием сервиса ГНС по предзаполнению декларации, в частности таким сервисом воспользовались более 120 тысяч граждан,

– добавляет Гетманцев.

Сколько налогов уплачено с начала 2024 года

Как сообщили в Государственной налоговой службе Украины, с января по март 2024 года в государственный бюджет Украины вклад налогоплательщиков составил 401,4 миллиарда гривен.

В государственный бюджет поступило 303,7 миллиарда гривен,

В местные бюджеты – почти 97,8 миллиарда гривен.

Кроме того, поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета с начала 2024 года составили 280 миллиардов гривен.

В разрезе основных платежей в марте 2024 года в бюджет по налогам на прибыль поступило на 33,9 миллиарда гривен больше чем за аналогичный период прошлого года.