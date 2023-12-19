Украина экспортировала мебели на сотни миллионов долларов: кто является крупнейшим покупателем
Источник:Интерфакс-Украина
Мебельная отрасль Украины держит ритм даже во время войны. Блокировка границы создала много преград, но есть вероятность, что до конца года еще удастся увеличить показатели прибыли.
Высокие показатели экспорта мебели
В период с января по ноябрь 2023 года Украине удалось экспортировать мебель на 730 миллионов долларов. Это на 3,2% меньше прошлогоднего показателя в пределах аналогичного периода, однако это объясняется фактором, который невозможно было предположить.
Интересно Характер, эмоциональный интеллект, знание: какие черты отличают хорошего руководителя
Речь идет о блокаде украинской границы польскими перевозчиками. Задержка с доставкой оказала существенное влияние на доходы украинских компаний.
Грузовики с мебелью неделями стояли в очереди на границе в ноябре 2023 года, и небольшая часть была доставлена автомобилями с грузоподъемностью до трех тонн.
– сообщила Оксана Донская, координатор развития мебельных кластеров.
Ожидается, что разблокировка границы и отложенный спрос позволят достичь экспорта на уровне 810 миллионов долларов по итогам 2023 года.
Очень активно украинскую мебель для реализации по всей своей сети закупает JYSK. Объемы закупок в денежном выражении за последние 2 года выросли на 20%. Если украинские производители перейдут на европейские стандарты, а также имплементируют социальные и экологические инициативы, то объемы закупок будут расти еще активнее.