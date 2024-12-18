Слияние Honda и Nissan: компании создают третий по величине автомобильный концерн в мире

Компании Honda и Nissan ведут переговоры по укреплению своего партнерства, в том числе и о потенциальном слиянии. Этот шаг свидетельствует о заметной трансформации в автомобильной промышленности Японии, которая сталкивается с растущими вызовами со стороны Tesla и конкурентов в Китае.

Стратегическое партнерство

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечают, что Honda и Nissan создаст компанию стоимостью 54 миллиарда с годовым объемом производства 7,4 миллиона автомобилей.

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"Это сделает ее третьей по величине автомобильной группой в мире по объему продаж автомобилей после Toyota и Volkswagen", – говорится в статье.



Nissan рассматривает возможность слияния с Honda / Фото АР

В марте 2024 года две компании уже договорились о стратегическом партнерстве для совместной разработки электромобилей. Однако, финансовые и стратегические проблемы Nissan, которые обострились в последние месяцы, еще больше способствовали необходимости сотрудничества.

Спасение Nissan

Санширо Фукао, ведущий научный сотрудник Исследовательского института Иточу, прокомментировал динамику развития автомобильной промышленности, отметив, что нынешняя сделка, похоже, направлена прежде всего на спасение Nissan. Он подчеркнул, что Honda не успокаивается, поскольку перед ней стоят новые вызовы. Фукао отметил: "Прогнозируется, что денежные потоки Honda ухудшатся в 2025 году, а электромобили компании пока демонстрируют низкие показатели.

Издание также приводит словами одного из источников, что компании также рассматривают пути сотрудничества с Mitsubishi.

Автопроизводители столкнулись с трудностями со стороны производителей электромобилей, особенно в Китае, где BYD и другие местные компании вырвались вперед.