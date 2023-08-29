Словакия полностью отказалась от ядерного топлива из России

Страны ЕС продолжают избавляться от зависимости от российских энергоносителей. После нефти и газа дело дошло и до ядерного топлива.

Словакия больше не будет закупать ядерное топливо у россиян. Для местных реакторов была найдена альтернатива в Соединенных Штатах Америки.

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Компания Slovenské elektrárne объявила международный тендер на закупку ядерного топлива. Его выиграла американская корпорация Westinghouse.

Это важный шаг для избавления зависимости от России, ведь более половины электроэнергии Словакия получает именно от атомных электростанций.

Почти 60% производимой Словакией электроэнергии поступает от атомных электростанций, в свою очередь получающих исключительно российское ядерное топливо. Этого больше не будет после того, как международный тендер обеспечил соглашение на поставку Slovenské elektrárne «единственной полностью западной альтернативы,

– сообщили местные СМИ.

Прежде чем сделка будет окончательно заключена, топливо Westinghouse должно протестировать на словацких реакторах. Если все пройдет без проблем, доставка топлива состоится в течение года.

Также известно, что ранее Словакия договорилась о сотрудничестве с еще одним поставщиком ядерного топлива – французской компанией Framatom.