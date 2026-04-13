Украинцы массово меняют мобильного оператора: куда чаще всего переносят свои номера

В марте 2026 года украинцы достаточно активно пользовались возможностью сменить мобильного оператора, не теряя своего номера. Всего за месяц было зафиксировано 59 177 таких переходов, одна сеть потеряла рекордное количество клиентов.

Куда украинцы переносили свои мобильные номера?

Больше всего людей выбрали для перехода lifecell, тогда как больше всего абонентов потеряла сеть Vodafone, сообщили в НКЕК.

Если посмотреть на цифры подробнее, то именно Vodafone остался без наибольшего количества пользователей – от него ушли 29 375 абонентов.

Вторым по потерям стал Киевстар – его покинули 21 297 клиентов.

Меньше всего отток коснулся lifecell – оттуда перешли 8 387 пользователей.

Интертелеком покинули 87 абонентов.

ТриМоб – лишь 31.

Зато, если говорить о том, куда именно переходили украинцы, здесь безоговорочным лидером стал lifecell. Именно к этому оператору перенесли свои номера 38 857 раз.

Киевстар также получил новых клиентов – 12 257 номеров было перенесено в его сеть.

Vodafone в этом плане значительно отстал – к нему перешли 7 984 абонента.

Еще меньше переходов зафиксировали в ТриМоб – 41 номер.

Интертелеком – 38.

В итоге лишь два оператора смогли остаться "в плюсе" за счет переноса номеров. Больше всего выиграл lifecell – его абонентская база увеличилась на 30 470 пользователей. ТриМоб также показал рост – плюс 10 новых клиентов.

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросе устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу,

– отмечает он.

В то же время цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

А впрочем, низкая цена имеет и обратную сторону. За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

Цена на мобильную связь в разных странах / Инфографика из фейсбука Анатолия Амелина

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

