Заменят ли трудовые мигранты украинцев: бизнес дал неожиданный ответ

Украинский бизнес все острее ощущает нехватку работников, однако массово нанимать трудовых мигрантов пока не готов. Компании рассказали, почему они не готовы заменить украинцев иностранцами.

Готов ли бизнес нанимать трудовых мигрантов

Несмотря на дефицит кадров, украинские работодатели не спешат обращаться к международному рынку труда. Об этом 24 Каналу стало известно из исследования OLX Робота.

Лишь 8% компаний заявили, что готовы рассматривать возможность трудоустройства иностранцев в случае дальнейшего обострения кадрового кризиса. Интересно , что в прошлом году таких работодателей было даже больше – 13%.

Пока компании пытаются решать проблему другими способами – повышают зарплаты, расширяют требования к кандидатам или меняют подходы к найму.

Главным препятствием для трудоустройства трудовых мигрантов бизнес называет языковой барьер: в 2026 году об этом заявили 51% работодателей, тогда как годом ранее так считали лишь 27%.

Еще 42% компаний убеждены, что в их сфере сейчас вообще нет потребности в иностранных работниках. Среди других причин бизнес назвал:

32% – сложные законодательные процедуры, связанные с разрешениями, визами и оформлением документов;

28% – отсутствие опыта работы с иностранными работниками;

28% – культурные и организационные различия;

19% – неготовность коллектива работать с мигрантами;

14% – работодатели просто не знают, где искать таких кандидатов.

При каких условиях бизнес изменит свое мнение

Несмотря на осторожное отношение к найму иностранцев, работодатели назвали факторы, которые могли бы заставить их пересмотреть свою позицию. Чаще всего компании упоминали:

36% – налоговые льготы или финансовые стимулы для работодателей; 36% – дальнейшее усугубление кадрового дефицита; 29% – гарантии квалификации и профессиональной сертификации кандидатов; 24% – упрощение процедуры трудоустройства трудовых мигрантов;

22% – создание специальных программ подбора персонала и успешные примеры других компаний.

Значительная часть украинцев, выехавших за границу из-за полномасштабной войны, не планирует возвращаться в ближайшее время или рассматривает возможность возвращения только после завершения боевых действий. В таких условиях дефицит кадров может стать долгосрочным вызовом. Именно поэтому вопрос привлечения иностранных работников постепенно переходит из теоретической плоскости в практическую … Также важно, чтобы приоритетом оставалось возвращение и трудоустройство украинцев, которые сегодня находятся за рубежом,

– говорит Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

К слову, экономист Олег Пендзин в комментарии для 24 Канала рассказал, что вопрос трудовой миграции рассматривается как вопрос восстановления экономического положения Украины.

По его словам, Украине требуется около 4,5 миллиона дополнительных работников, чтобы хотя бы вернуться к экономическим показателям 2021 года. Больше всего не хватает работников в строительстве, агросекторе и промышленности. В целом для обеспечения внутреннего рынка труда потребуется привлекать трудовых мигрантов в количестве от 400 до 450 тысяч человек в год.