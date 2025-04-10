"Исключено в обозримом будущем": почему США и Китай приостановили соглашение по TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил о "паузе" в вопросе возможной продажи TikTok. По его словам, ситуация пока что неопределенная.

Почему продажа TikTok "на паузе"

Политик также подтвердил, что сделка по продаже соцсети "на столе", однако признал – Пекин не слишком настроен ее поддерживать. Как сообщил журналист Fox News Чарльз Гаспарино, ссылаясь на официальных представителей Белого дома, продажа TikTok американской компании в ближайшей перспективе исключена – вероятно, окончательно, информирует 24 Канал.

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Причина – углубление торгового напряжения между США и КНР.

"Мы переходим к торговой войне, полностью сосредоточенной на китайцах", – написал Гаспарино в соцсети X.

Продажа TikTok – условие США

В апреле 2024 года США приняли закон, который обязывает китайскую компанию ByteDance до 19 января 2025 года продать TikTok – иначе приложение будет запрещено на территории страны. В январе TikTok уже временно прекратил работу в США, однако Трамп продлил срок действия платформы на 75 дней, еще раз продлив его 4 апреля.

Впрочем, как писало агентство Reuters, Пекин охладил отношение к соглашению после новой волны торговых пошлин, введенных администрацией Трампа. Это еще больше осложнило переговоры.

Заметьте. Вопрос TikTok остается политическим инструментом в отношениях между США и Китаем, а его дальнейшая судьба напрямую будет зависеть от развития экономического противостояния между государствами.