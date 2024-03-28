Финляндия отказала в рейсах турецкой авиакомпании из-за ее связей с Россией

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines не получила разрешение на полеты в Финляндию. В Финском агентстве транспорта и связи объяснили, что главная причина - связи авиакомпании с Россией.

Southwind Airlines отказали в полетах в Финляндию

Авиаперевозчик Southwind Airlines, выполняющий рейсы из Турции, обратился к Traficom за разрешением на выполнение полетов в Финляндию. Однако Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило авиакомпании, что разрешение ей не будет предоставлено.

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В обосновании отказа указано, что предоставление разрешения на деятельность Southwind Airlines было бы недопустимым в соответствии с санкционными ограничениями, действующих в ЕС.

Наша общая оценка показывает, что значительную долю собственности и эффективный контроль над Southwind Airlines не держат указанные турецкие лица или компании. Мы пришли к выводу, что авиакомпания и ее контроль связаны с российскими заинтересованными сторонами,

– сказал генеральный директор Яркко Сааримаки.

Также в Финское агентство транспорта и связи отметили, что право собственности и эффективный контроль над авиакомпанией не принадлежит договаривающейся стороне, которая ее назначила, или ее гражданам, как того требует действующее соглашение о воздушном сообщении.