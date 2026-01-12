Бизнес на грани закрытия? Советы, которые помогут выжить даже в кризис

В прошлом году рекордное количество бизнесов в Украине закрылись. Причины бывают разные, однако эксперты выделили несколько советов, которые помогут спастись в самые сложные для предпринимателя времена.

Как можно спасти бизнес от закрытия?

Самыми успешными являются те бизнесы, что понимают, где именно клиент принимает решение – онлайн, офлайн или в смешанной модели – и строят коммуникацию соответственно, говорит эксперт Анастасия Ямелинец пишет 24 Канал.

Анастасия Ямелинец Клиент-партнер в Kantar Важную роль играют данные о повторных покупках, триггеры выбора и барьеры – без этого инвестиции в маркетинг становятся хаотичными.

Еще одна экспертка Наталья Головачко добавляет, что в кризис при правильном подходе можно удержать бизнес на плаву. Надо придерживаться определенных правил:

Доработайте продукт/услугу

Сначала надо понять, какие на самом деле потребности у потребителей, а затем подстроить его производство. К примеру: пекарня в спальном районе долгое время не могла выйти на плановые продажи, хотя качество выпечки было высоким.

После простого исследования клиентов выяснилось, что основная аудитория – жители района, которые идут на работу или возвращаются с утренней пробежки.

Наталья Головачко Основательница Marketing Club Lviv Но проблема была не в продукте, а в режиме работы: пекарня открывалась в 9:00, тогда как потенциальные покупатели были готовы покупать круассаны с 7:00 – 8:30. После изменения графика на утреннее открытие продажи выросли без дополнительных затрат на рекламу.

Выясните, где клиент ищет решение

Это может быть как Instagram и Google, так и GPT. После того как бизнес это выяснит, стоит инвестировать в оптимизацию и продвижение того или иного направления. Но когда бюджет распределяют понемногу везде – это менее эффективно.

Удержите самых ценных клиентов

Дело в том, что в большинстве бизнесов по классическому правилу Парето 20% клиентов приносят до 80% дохода, говорит Наталья Головачко.

Среди примеров можно привести такой: в частном медицинском центре во время спада записей выяснили, что около трети пациентов формируют основной объем дохода. И это семьи, которые регулярно проходят обследования, ведут детей, родителей и обращаются повторно.

Вместо того чтобы увеличивать расходы на рекламу первичных обращений, клиника ввела персональные напоминания о профилактических осмотрах и понятные пакеты услуг для всей семьи,

– подчеркивает специалист.

То есть клиника добавила не скидки, а эмоциональный сервис: человеческое отношение и ощущение заботы вместо формальности Viber-рассылок. Это дало лучший эффект, чем дорогая рекламная кампания в соцсетях.

