Прозрачность, доверие и право на ошибку – формула сильной команды от Оксаны Журович

В современном менеджменте растет спрос не только на результат, но и на культуру взаимодействия. Ключевыми становятся не контроль и жесткая иерархия, а доверие, открытость и поддержка.

Как строить сильную команду

О принципах эффективной командной работы рассказывает Оксана Журович – CEO международного медиаагентства OMD Optimum Media Ukraine в интервью Forbes, передает 24 Канал.

Смотрите также Какие зарплаты предлагает крупный бизнес в Украине

"Главная сила – в прозрачности, доверии и быстрой обратной связи", – объясняет Оксана.

В ее ежедневной работе это реализуется через open desk policy – к руководителю может обратиться любой из команды с любым запросом. Такой принцип, по ее словам, формирует ощущение безопасности и открытости в команде.

Руководитель – ментор и проводник

Журович подчеркнула, что руководитель не должен быть контролером, а должен стать ментором и проводником.

Я учу менеджеров не контролировать, а направлять, и не боюсь позволить команде ошибаться,

– отметила она.

Для нее сильная команда – это не коллектив без ошибок, а сообщество, которое не боится экспериментировать, поддерживает друг друга и учится на опыте. Именно такую культуру выстроила она в своей организации.

Оксана Журович CEO OMD Optimum Media Ukraine Сегодня моя команда – это настоящие профессионалы, которых высоко ценят на рынке труда. Но они остаются со мной, и я горжусь быть для них важной.

По мнению Журович, именно человеческий подход к управлению позволяет OMD оставаться не только лидером рынка, но и примером бизнеса, ставящего заботу о людях в основу своей стратегии.

Нет "закрытых дверей" и слова "невозможно"

Оксана Журович придерживается принципа открытости к команде. Ее сила в эмпатийности, дисциплине и системности.

У меня нет "закрытых дверей" или слова "невозможно". Моя сила – в эмпатии и поддержке, умноженных на системность и дисциплину. Я дочь военного офицера и имею в ДНК прочный фундамент принципов и ценностей, на которые опираюсь в жизни,

– поделилась Оксана.

Более того, лояльность не должна противоречить эффективности и не является слабостью, наоборот – она является ее двигателем. Стиль руководства Оксаны Журович базируется не на "удержании", а на партнерстве.

В нашей компании нормально сказать: "Я сейчас не в ресурс" – и это уже новая норма. Временное выгорание – это не поражение. Это сигнал, и мы умеем с ним работать.

Для эффективной работы команды существует множество программ поддержки: soft onboarding, peer mentoring, гибкий график. Ежемесячно – Mental Health Day. Каждую пятницу – сокращенный день до 15:00.

Более того, команда рассматривает вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю, практикует удлиненные праздничные выходные. Ведь, по словам Оксаны Журович, такой подход дает свои плоды: повышается эффективность и улучшаются результаты.

Еще одним важным нововведением являются услуги корпоративного психолога, который учит команду отдыхать

"Многие не умеют этого делать. Выгорание – это не слабость, это симптом силы, потраченной без баланса. Именно поэтому я строю процессы в компании так, чтобы каждый имел пространство дышать", – отметила Оксана Журович.

Делится, что это возможность помогать команде оставаться энергичными в трудные времена – драйвит ее, как лидера.