Як будувати сильну команду

Про принципи ефективної командної роботи розповідає Оксана Журовіч – CEO міжнародної медіаагенції OMD Optimum Media Ukraine в інтерв'ю Forbes, передає 24 Канал.

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"Головна сила – у прозорості, довірі та швидкому зворотному зв'язку", – пояснює Оксана.

В її щоденній роботі це реалізується через open desk policy – до керівника може звернутися будь-хто з команди з будь-яким запитом. Такий принцип, за її словами, формує відчуття безпеки й відкритості у команді.

Керівник – ментор і провідник

Журовіч наголосила, що керівник не має бути контролером, а має стати ментором і провідником.

Я навчаю менеджерів не контролювати, а направляти, і не боюся дозволити команді помилятися,

– зазначила вона.

Для неї сильна команда – це не колектив без помилок, а спільнота, яка не боїться експериментувати, підтримує одне одного й вчиться на досвіді. Саме таку культуру вибудувала вона у своїй організації.

Оксана Журовіч CEO OMD Optimum Media Ukraine Сьогодні моя команда – це справжні професіонали, яких високо цінують на ринку праці. Але вони залишаються зі мною, і я пишаюся бути для них важливою.

На думку Журовіч, саме людський підхід до управління дозволяє OMD залишатися не лише лідером ринку, а й прикладом бізнесу, що ставить турботу про людей в основу своєї стратегії.

Немає "закритих дверей" і слова "неможливо"

Оксана Журовіч дотримується принципу відкритості до команди. Її сила в емпатійності, дисципліні та системності.

У мене немає "закритих дверей" чи слова "неможливо". Моя сила – в емпатії та підтримці, помножених на системність і дисципліну. Я донька військового офіцера і маю в ДНК міцний фундамент принципів і цінностей, на які спираюсь у житті,

– поділилась Оксана.

Ба більше, лояльність не має суперечити ефективності й не є слабкістю, навпаки – вона є її рушієм. Стиль керівництва Оксани Журовіч базується не на "утриманні", а на партнерстві.

У нашій компанії нормально сказати: "Я зараз не в ресурс" – і це вже нова норма. Тимчасове вигорання – це не поразка. Це сигнал, і ми вміємо з ним працювати.

Для ефективної роботи команди існує безліч програм підтримки: soft onboarding, peer mentoring, гнучкий графік. Щомісяця – Mental Health Day. Щоп'ятниці – скорочений день до 15:00.

Ба більше, команда розглядає імовірність переходу на чотириденний робочий тиждень, практикує подовжені святкові вихідні. Адже, за словами Оксани Журовіч, такий підхід дає свої плоди: підвищується ефективність і покращуються результати.

Ще одним важливим нововведенням є послуги корпоративного психолога, який вчить команду відпочивати. и

"Багато хто не вміє цього робити. Вигорання – це не слабкість, це симптом сили, витраченої без балансу. Саме тому я будую процеси в компанії так, щоб кожен мав простір дихати", – наголосила Оксана Журовіч.

Ділиться, що це можливість допомагати команді залишатися енергійними у важкі часи – драйвить її, як лідерку.