Spotify полностью вышел из российского рынка: местное юридическое лицо уже ликвидировано

У россиян остается меньше возможностей пользоваться популярными иностранными продуктами. Несмотря на преграды, расставленные Кремлем, бизнес пытается покидать рынок захватчиков.

Spotify полностью покинул Россию

Компания Spotify еще весной 2022 года сообщала о том, что прекращает работу на российском рынке. Впрочем, сугубо юридически она еще не существовала в России из-за наличия юридического лица.

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В начале декабря компания запустила процесс ликвидации юридического лица в России и уже 14 числа она прекратила свое существование. Об этом начали сообщать пропагандистские СМИ, ссылаясь на российские реестры. Следовательно, можно говорить о том, что Spotify больше не присутствует ни в одном измерении.

Также известно, что производителю сетевого оборудования Cisco также удалось ликвидировать одно из двух своих юридических лиц. Компания также объявила о прекращении деятельности на российском рынке в июне 2022 года.

Россия усложняет выход иностранных компаний со своего рынка

Недавно российские депутаты приняли закон, разрешающий Путин конфисковать любые иностранные активы. Если учесть, что при продаже имущества иностранный бизнес должен сбросить цену и заплатить сумасшедший налог в российский бюджет, уйти из России без убытков просто невозможно.

Многие компании просто заморозили свою деятельность, а другие продолжают активно работать, оправдываясь тем, что не могут понести такие большие убытки, которые предполагает выход из России.