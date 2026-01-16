Средняя зарплата выросла, однако теневая – тоже: как выглядит реальная картина в Украине

Средняя зарплата в 2025 году выросла на 8% по сравнению с 2024, однако вместе с этим увеличилось количество людей, получающих минималку. Это может свидетельствовать о теневых схемах, таких как "зарплата в конверте", и требует проверки налоговой.

Как выросли зарплаты в Украине?

В 2025 году средняя заработная плата составляла 20 787 гривен, что на 8,3% больше, чем в 2024 году, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.

Структура выплат в 2025 году, по словам нардепа, такая:

964 тысячи человек получали меньше минимальной зарплаты (8 000 гривен);

323 тысячи человек – ровно минималку (8 000 гривен);

6,1 миллионов человек – больше минимальной зарплаты.

Также важно, что:

На 4% до 2024 года уменьшилось количество лиц, которым выплачивали зарплату меньше минимальной, и на 18% – за 2 последних года; На 15,1% в течение октября-ноября 2025 уменьшилось количество лиц, которым выплачивали зарплату меньше минимальной относительно января-сентября 2025 года.

Вместе с этим на 36,8% возросло количество лиц, которым выплачивалась минимальная зарплата, что свидетельствует о высоком проценте заработных плат "в тени".

В 2026 году рекомендую налоговым и правоохранительным органам обратить внимание на рынок труда, что имеет значительные резервы по сумме потерь бюджета. Ведь детенизация и легализация зарплат предоставит государству возможность обеспечивать надлежащий уровень пенсий и заработных плат учителям, врачам и социальным работникам,

– сообщил Гетманцев.

Что известно о зарплатах в Украине?