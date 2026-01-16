Средняя зарплата выросла, однако теневая – тоже: как выглядит реальная картина в Украине
- В 2025 году средняя заработная плата в Украине выросла на 8,3% до 20 787 гривен по сравнению с 2024 годом.
- Количество лиц, получающих минимальную зарплату, увеличилось на 36,8%, что свидетельствует о распространенности зарплат "в тени".
Средняя зарплата в 2025 году выросла на 8% по сравнению с 2024, однако вместе с этим увеличилось количество людей, получающих минималку. Это может свидетельствовать о теневых схемах, таких как "зарплата в конверте", и требует проверки налоговой.
Как выросли зарплаты в Украине?
В 2025 году средняя заработная плата составляла 20 787 гривен, что на 8,3% больше, чем в 2024 году, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.
Структура выплат в 2025 году, по словам нардепа, такая:
- 964 тысячи человек получали меньше минимальной зарплаты (8 000 гривен);
- 323 тысячи человек – ровно минималку (8 000 гривен);
- 6,1 миллионов человек – больше минимальной зарплаты.
Также важно, что:
- На 4% до 2024 года уменьшилось количество лиц, которым выплачивали зарплату меньше минимальной, и на 18% – за 2 последних года;
- На 15,1% в течение октября-ноября 2025 уменьшилось количество лиц, которым выплачивали зарплату меньше минимальной относительно января-сентября 2025 года.
Вместе с этим на 36,8% возросло количество лиц, которым выплачивалась минимальная зарплата, что свидетельствует о высоком проценте заработных плат "в тени".
В 2026 году рекомендую налоговым и правоохранительным органам обратить внимание на рынок труда, что имеет значительные резервы по сумме потерь бюджета. Ведь детенизация и легализация зарплат предоставит государству возможность обеспечивать надлежащий уровень пенсий и заработных плат учителям, врачам и социальным работникам,
– сообщил Гетманцев.
Что известно о зарплатах в Украине?
Медианная зарплата в Силах обороны Украины в 2025 году выросла до 70,5 тысячи гривен, наибольшее повышение зафиксировано в Ивано-Франковской области. Количество вакансий в Силах обороны выросло на 238%, но отзывов уменьшилось на 6,2%, при этом планируется повышение зарплат военных в 2026 году.
В Буковеле официанты могут зарабатывать от 25 до 80 тысяч гривен, в зависимости от заведения и условий. В январе 2026 года средняя зарплата официанта в Украине составляет 25 тысяч гривен, с самыми высокими выплатами в Киеве (37 500 гривен).
Всего в ноябре 2025 года средняя зарплата в Украине выросла на 0,9% до 27 167 гривен, с самыми высокими зарплатами в Киеве и наименьшими в Кировоградской области. Самые высокие зарплаты получали работники ИТ-сферы (66 934 гривны), тогда как меньше всего платили педагогам (16 622 гривны).
В 2026 году три из четырех компаний планируют повышение зарплат, чтобы удержать работников и привлечь новых специалистов. 28% компаний планируют рост зарплат на 11 – 15%, однако 6% вообще не хотят повышать выплаты.