Какая средняя зарплата для расчета пенсий

Пенсионный фонд обнародовал данные о средней зарплате в сентябре. Эту сумму учитывают при исчислении размера пенсии украинцев.

Средняя зарплата украинцев

В сентябре средняя зарплата выросла на 24,1%, или на 3 502,48 гривны по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Еще в начале года средняя зарплата составляла – 14 974,56 гривны, а уже в феврале доросла до 15 267,60 гривен.

Далее ситуация менялась так:

март – 15 433,98 гривны;

апрель – 16 847,98 гривны;

май – 17 178,87 гривны;

июнь – 18 806,63 гривны;

июль – 17 346,90 гривен;

август – 17 001,36 гривны;

сентябрь – 18 020,86 гривны.

Напомним! В следующем году 67% украинских компаний и 71% компаний с иностранным капиталом планируют повышать зарплаты сотрудникам в 2025 году.