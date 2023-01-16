Сколько средств государственного регулирования бизнеса существует в Украине: ответ правительства

В Украине предусмотрено 120 инструментов регулирования бизнеса. Об этом рассказал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Согласно законодательству Украины, количество инструментов для контроля и регуляции бизнеса не должно превышать 120. Напомним, что недавно премьер Шмигаль сообщил, что правительство сформирует рабочую группу, которая пересмотрит инструменты контроля и регулирования бизнеса.

Подробнее об этом Рабочая группа пересмотрит инструменты контроля и регулирования бизнеса

Даниил Гетманцев Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Поддерживаю инициативу премьер-министра Д. Шмыгаля, который заявил о политической воле радикально все это сократить и создал рабочую группу, которая займется вопросом улучшения регуляторной среды.

Нардеп добавил, что это позволит Украине ускорить приход инвесторов, необходимых для реализации Плана обновления Украины.

Инструменты, контролирующие и регулирующие бизнес

Гетманцев объяснил, что в Украине есть два ключевых закона, регулирующих бизнес.

"О лицензировании видов хозяйственной деятельности", устанавливающий исключительный перечень из 34 видов хозяйственной деятельности, для ведения которой необходимо оформлять лицензии (при этом особенности 14 видов деятельности дополнительно "дорегулируются" специальными законами).

"О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности", содержащем список всех необходимых для бизнеса документов, в настоящее время их 86.

На практике, таких документов более тысячи, подчеркнул Гетманцев. По словам Шмыгаля, сейчас в Украине существует практически тысяча инструментов государственного регулирования для бизнеса: 528 разрешений, 224 лицензии, 157 согласований, а также десятки деклараций, выводов, удостоверений и свидетельств.