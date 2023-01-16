Согласно законодательству Украины, количество инструментов для контроля и регуляции бизнеса не должно превышать 120. Напомним, что недавно премьер Шмигаль сообщил, что правительство сформирует рабочую группу, которая пересмотрит инструменты контроля и регулирования бизнеса.

Подробнее об этом Рабочая группа пересмотрит инструменты контроля и регулирования бизнеса

Даниил Гетманцев

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Поддерживаю инициативу премьер-министра Д. Шмыгаля, который заявил о политической воле радикально все это сократить и создал рабочую группу, которая займется вопросом улучшения регуляторной среды.

Нардеп добавил, что это позволит Украине ускорить приход инвесторов, необходимых для реализации Плана обновления Украины.

Инструменты, контролирующие и регулирующие бизнес

Гетманцев объяснил, что в Украине есть два ключевых закона, регулирующих бизнес.

  • "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", устанавливающий исключительный перечень из 34 видов хозяйственной деятельности, для ведения которой необходимо оформлять лицензии (при этом особенности 14 видов деятельности дополнительно "дорегулируются" специальными законами).
  • "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности", содержащем список всех необходимых для бизнеса документов, в настоящее время их 86.

На практике, таких документов более тысячи, подчеркнул Гетманцев. По словам Шмыгаля, сейчас в Украине существует практически тысяча инструментов государственного регулирования для бизнеса: 528 разрешений, 224 лицензии, 157 согласований, а также десятки деклараций, выводов, удостоверений и свидетельств.