Согласно законодательству Украины, количество инструментов для контроля и регуляции бизнеса не должно превышать 120. Напомним, что недавно премьер Шмигаль сообщил, что правительство сформирует рабочую группу, которая пересмотрит инструменты контроля и регулирования бизнеса.
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Поддерживаю инициативу премьер-министра Д. Шмыгаля, который заявил о политической воле радикально все это сократить и создал рабочую группу, которая займется вопросом улучшения регуляторной среды.
Нардеп добавил, что это позволит Украине ускорить приход инвесторов, необходимых для реализации Плана обновления Украины.
Инструменты, контролирующие и регулирующие бизнес
Гетманцев объяснил, что в Украине есть два ключевых закона, регулирующих бизнес.
- "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", устанавливающий исключительный перечень из 34 видов хозяйственной деятельности, для ведения которой необходимо оформлять лицензии (при этом особенности 14 видов деятельности дополнительно "дорегулируются" специальными законами).
- "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности", содержащем список всех необходимых для бизнеса документов, в настоящее время их 86.
На практике, таких документов более тысячи, подчеркнул Гетманцев. По словам Шмыгаля, сейчас в Украине существует практически тысяча инструментов государственного регулирования для бизнеса: 528 разрешений, 224 лицензии, 157 согласований, а также десятки деклараций, выводов, удостоверений и свидетельств.