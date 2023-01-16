Згідно з законодавством України, кількість інструментів для контролю та регуляції бізнесу не має перевищувати 120. Нагадаємо, що нещодавно прем'єр Шмигаль повідомив, що уряд сформує робочу групу, яка перегляне інструменти контролю та регулювання бізнесу.

Детальніше про це Робоча група перегляне інструменти контролю та регулювання бізнесу

Данило Гетманцев Глова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Підтримую ініціативу прем’єр-міністра Д. Шмигаля, який заявив про політичну волю радикально це все скоротити і створив робочу групу, яка займеться питанням покращання регуляторного середовища.

Нардеп додав, що це дозволить Україні прискорити прихід інвесторів, необхідних для реалізації Плану відновлення України.

Інструменти, що контролюю та регулюють бізнес

Гетманцев пояснив, що в Україні є два ключові закони, які регулюють бізнес.

"Про ліцензування видів господарської діяльності", який встановлює виключний перелік із 34 видів господарської діяльності, для ведення якої потрібно оформлювати ліцензії (при цьому особливості 14 видів діяльності додатково "дорегульовується" спеціальними законами).

"Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", який містить список всіх необхідних для бізнесу документів, нині їх 86.

На практиці, таких документів понад тисячу, наголосив Гетманцев. Зі слів Шмигаля зараз в Україні існує практично тисяча інструментів державного регулювання для бізнесу: 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, а також десятки декларацій, висновків, посвідчень та свідоцтв.