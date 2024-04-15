США и Британия запретили биржам торговать важными для России металлами

Партнеры Украины продолжают санкционное давление на оккупантов. На этот раз под ограничения попала торговля металлами.

Новые ограничения против России

Соединенные Штаты и Великобритания одновременно ввели эмбарго на некоторые российские металлы. Сейчас речь идет об алюминии, медь и никель. Цель – уменьшить доходы России и ограничить финансовые ресурсы агрессора, которые он направляет на войну против Украины.

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По предварительным подсчетам аналитиков в Лондоне, этим решением удалось охватить экспорт металлов из России на около 40 миллиардов долларов. Также это решение блокирует доступ россиянам к торговле на Лондонской бирже металлов и товарной бирже в Чикаго – двух крупнейших "металлических" биржах в мире.

Санкции не охватят те металлы, которые уже на бирже, их можно будет торговать или вывести из оборота. Об этом сообщают, чтобы впоследствии не было никаких спекуляций.

Металлы – это основное экспортное сырье России после энергоресурсов, хотя их стоимость уже снизилась после начала вторжения в Украину. В 2022 году она составляла 25 миллиардов долларов в 2023 году снизилась до 15 миллиардов благодаря усилиям G7 и союзников,

– сообщили в британском правительстве.

В Лондоне надеются, что новые санкции на металлы станут болезненным ударом по россиянам и существенно сократят поток денег, которые агрессор может направить на войну против Украины.

Также отмечается, что основные российские производители металлов – Русал и Норникель – до сих пор не находятся под прямыми санкциями.