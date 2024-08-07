Будут санкции: Турцию предупредили о последствиях экспорта военного оборудования в Россию

США вынесли предупреждение Турции относительно экспорта военного оборудования в Россию. Американские чиновники призывают Турцию прекратить поставки микросхем и других компонентов, используемых в российских военных системах, подчеркивая возможные последствия.

США предупредили Турцию

Помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод, который возглавляет эти усилия, недавно посетил Анкару и Стамбул. Там он встретился с турецкими чиновниками и руководителями. Его цель была пресечь незаконную торговлю и поставки в Россию технологий американского происхождения.

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Аксельрод подчеркнул обеспокоенность США относительно роли Турции в торговле микросхемами и другими компонентами, которые имеют решающее значение для военных операций Москвы в Украине. США призывают Анкару усилить регуляторные меры и принять решительные меры для сокращения этого экспорта.

Нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить незаконный поток американских технологий в Россию. Мы должны видеть прогресс, и быстро, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не останется другого выбора, кроме как наложить последствия на тех, кто уклоняется от нашего экспортного контроля,

– сказал он.

Такое предупреждение от США может свидетельствовать, что между странами начались осложнения в отношениях.

После начала полномасштабного вторжения США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России. Однако Турция к ним не присоединилась и только нарастила торговлю.

США выразили значительное беспокойство по поводу того, что Турция стала важным каналом поставки электроники западного производства, в частности процессоров, карт памяти и усилителей, которые используются в российских ракетах и беспилотниках вопреки экспортному контролю. Кроме того, американские чиновники внимательно следят за участием Турции в поставках станков, что еще больше усиливает напряженность вокруг этого вопроса.