США ввели экспортные ограничения против компаний из России, Китая и ОАЭ

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 3 российских компаний, 6 китайских и 2 из ОАЭ. В ведомстве считают, что компании могли действовать вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США.

Какие компании попали под ограничения

Под ограничениями среди российских компаний оказались:

предприятие "Аэросила", производящее вспомогательные силовые установки, воздушные винты и силовые преобразователи для сверхзвуковых самолетов;

"Дельта-Аэро", которая занимается ремонтом и техническим обслуживанием летательных аппаратов;

"ОДК-Стар" – разработка, производство и сервисное обслуживание комплексных систем топливного питания и управления газотурбинными двигателями.

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В Министерстве торговли США подозревают, что выше упомянутые российские компании могли совместно с китайской Shenzhen Jiasibo Technology закупать аэрокосмические компоненты, включая компоненты двойного назначения для применения в БПЛА для Иранской авиастроительной промышленной компании.

Эти компоненты применяются для разработки и производства БПЛА серии Shahed, которые использовались Ираном для нападения на нефтяные танкеры на Ближнем Востоке,

– говорится в заявлении Минторга США.

В сентябре 2023 года Управление по контролю над иностранными активами Минюста США (OFAC) внесло все три выше упомянутые российские компании в санкционный SDN-список.

Санкции против китайских компаний

Кроме Shenzhen Jiasibo Technology, экспортные ограничения также наложили на Jiangxi Xintuo Enterprise, которая могла поддерживать армию России, по информации Минторга США.

Китайские LINKZOL (Beijing) Technology и Xi'an Like Innovative Information Technology подозревают в приобретении товаров американского происхождения в поддержку усилий Китая по военной модернизации, в частности, в поддержку военной разведки.

Аналогичная причина экспортных ограничений касается и китайских Beijing Anwise Technology и SITONHOLY (Tianjin), находящихся под управлением Китая.