США ввели экспортные ограничения против компаний из России, Китая и ОАЭ
Источник:Министерство торговли США
Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 3 российских компаний, 6 китайских и 2 из ОАЭ. В ведомстве считают, что компании могли действовать вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США.
Какие компании попали под ограничения
Под ограничениями среди российских компаний оказались:
- предприятие "Аэросила", производящее вспомогательные силовые установки, воздушные винты и силовые преобразователи для сверхзвуковых самолетов;
- "Дельта-Аэро", которая занимается ремонтом и техническим обслуживанием летательных аппаратов;
- "ОДК-Стар" – разработка, производство и сервисное обслуживание комплексных систем топливного питания и управления газотурбинными двигателями.
Читайте также Фридман и Авен выиграли суд по санкциям ЕС: действуют ли еще ограничения
В Министерстве торговли США подозревают, что выше упомянутые российские компании могли совместно с китайской Shenzhen Jiasibo Technology закупать аэрокосмические компоненты, включая компоненты двойного назначения для применения в БПЛА для Иранской авиастроительной промышленной компании.
Эти компоненты применяются для разработки и производства БПЛА серии Shahed, которые использовались Ираном для нападения на нефтяные танкеры на Ближнем Востоке,
– говорится в заявлении Минторга США.
Санкции против китайских компаний
Кроме Shenzhen Jiasibo Technology, экспортные ограничения также наложили на Jiangxi Xintuo Enterprise, которая могла поддерживать армию России, по информации Минторга США.
Китайские LINKZOL (Beijing) Technology и Xi'an Like Innovative Information Technology подозревают в приобретении товаров американского происхождения в поддержку усилий Китая по военной модернизации, в частности, в поддержку военной разведки.
Аналогичная причина экспортных ограничений касается и китайских Beijing Anwise Technology и SITONHOLY (Tianjin), находящихся под управлением Китая.