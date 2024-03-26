США ввели ограничения против криптокомпаний, которые помогали России обходить санкции

В понедельник Министерство финансов США сообщило о введении санкций против более десятка организаций и отдельных лиц в России и других странах. Ограничения связаны с тем, что компании помогали Кремлю в осуществлении нелегальных финансовых транзакций на рынке криптовалют и избежании существующих санкций.

Какие компании попали под санкции

Санкции ввели против 13 организаций и двух человек за участие в финансовых и технологических секторах экономики России. В частности тех, кто занимается разработкой или предоставлением услуг в сфере виртуальных активов, способствуя обходу американских санкций.

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Санкции были наложены на такие российские компании, как B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz, а также на предприятия в других странах, включая Tokentrust Holdings Ltd с Кипра, Bitfingroup OÜ из Эстонии и Crypto Explorer из ОАЭ.

! По меньшей мере пять из этих организаций находятся под контролем лиц, которые уже находились под санкциями США, отмечено в Минфине.

Под санкции также попали акционер "Web3 Technologies" Игорь Кайгородов и владелец и директор "Центра разработки электронных платежных средств" Тимур Буканов. Отдельно США ввели санкции против трех российских компаний, которые помогали России приобретать технологическое оборудование – в частности, для оборонного сектора – в обход санкций.

! Отмечается, что большинство физических и юридических лиц, попавших в санкционный список в понедельник, "способствовали транзакциям или предлагали другие услуги", что помогали избежать санкций.