Какие компании попали под санкции
Санкции ввели против 13 организаций и двух человек за участие в финансовых и технологических секторах экономики России. В частности тех, кто занимается разработкой или предоставлением услуг в сфере виртуальных активов, способствуя обходу американских санкций.
Читайте также Турция должна информировать США о нарушении санкций: для чего это нужно
Санкции были наложены на такие российские компании, как B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz, а также на предприятия в других странах, включая Tokentrust Holdings Ltd с Кипра, Bitfingroup OÜ из Эстонии и Crypto Explorer из ОАЭ.
Под санкции также попали акционер "Web3 Technologies" Игорь Кайгородов и владелец и директор "Центра разработки электронных платежных средств" Тимур Буканов. Отдельно США ввели санкции против трех российских компаний, которые помогали России приобретать технологическое оборудование – в частности, для оборонного сектора – в обход санкций.