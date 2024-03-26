Які компанії потрапили під санкції

Санкції ввели проти 13 організацій і двох осіб за участь у фінансових та технологічних секторах економіки Росії. Зокрема тих, хто займається розробкою чи наданням послуг у сфері віртуальних активів, сприяючи обходу американських санкцій.

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Санкції були накладені на такі російські компанії, як B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz, а також на підприємства в інших країнах, включаючи Tokentrust Holdings Ltd з Кіпру, Bitfingroup OÜ з Естонії та Crypto Explorer з ОАЕ.

Зауважте! Щонайменше п’ять із цих організацій перебувають під контролем осіб, які вже перебували під санкціями США, наголошено у Мінфіні.

Під санкції також потрапили акціонер "Web3 Technologies" Ігор Кайгородов та власник та директор "Центру розробки електронних платіжних засобів" Тимур Буканов. Окремо США ввели санкції проти трьох російських компаній, які допомагали Росії придбавати технологічне обладнання – зокрема, для оборонного сектора – в обхід санкцій.

До слова! Зазначається, що більшість фізичних та юридичних осіб, які потрапили до списку санкцій у понеділок, "сприяли транзакціям або пропонували інші послуги", що допомагали уникнути санкцій.