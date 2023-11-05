США ввели санкции против россиянки: она помогала олигархам в обходе ограничений

Россияне не останавливаются в попытках обходить санкции, наложенные западными партнерами Украины. Для этого они часто привлекают третьих лиц или посторонние компании.

Россиянка "доигралась" с санкциями США

Минфин США сообщил о том, что россиянка Екатерина Жданова помогала россиянам выводить деньги в обход санкций. Ей удалось помочь российской элите вывести миллионы долларов.

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Свою деятельность ему удалось осуществлять с помощью виртуальной валюты. OFAC в ответ наложило санкции на россиянку и подчеркнуло, что действует в рамках договоренности стран G7.

Этот шаг отвечает обязательствам G7 бороться с уклонением от санкций и закрывать лазейки, позволяющие российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для нивелирования влияния международных санкций.

– говорится в сообщении.

Также расследование показало, что Жданова помогала не только российским олигархам, но и киберпреступникам. В 2021 году ему удалось отмыть 2,3 миллиона долларов, которые хакеры получили от своих жертв, среди которых были и граждане США.

Кроме того, Жданова активно работает в ОАЭ. Она не только производит платежи от российских олигархов, но и помогает клиентам получить налоговое резидентство в Эмиратах.