Google ведет переговоры об инвестировании сотен миллионов долларов в Character.AI – стартап по разработке чат-ботов с искусственным интеллектом, который ищет капитал для обучения моделей и удовлетворения спроса пользователей.

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Что такое Character.AI Character.AI позволяет людям общаться с виртуальными версиями знаменитостей, таких как Билли Айлиш, или персонажами аниме, одновременно создавая собственные чат-боты и помощников с искусственным интеллектом.

Переговоры с Google продолжаются, и условия сделки могут измениться. Обе компании пока не предоставили никаких официальных комментариев.

Что известно о Character.AI

Компанию создали экс-работники Google, Ноам Шазир и Даниэль Де Фрейтас.

Компания Character.AI ранее сообщала о том, что их вебсайт получил 100 миллионов ежемесячных посещений в течение первых шести месяцев с момента запуска.

Их приложение доступно бесплатно для пользования, но имеет подписку, которая стоит 9,99 доллара в месяц. Этот план позволяет пользователям избежать виртуальных очередей и получить доступ к чат-боту.

Чат-боты от Character.AI, имеющие разные роли и возможность выбора тона, привлекают внимание пользователей в возрасте от 18 до 24 лет, составляя примерно 60% посетителей на сайте.

Поиски инвесторов

Character.AI рассматривает возможность привлечения акционерного капитала от венчурных инвесторов, что может привести к оценке компании в более чем 5 миллиардов долларов. В марте компания уже привлекла 150 миллионов долларов, во время раунда финансирования под руководством Андрисена Горовица, по оценке в 1 миллиард долларов.

Такие инвестиции – часть недавней тенденции, когда крупные поставщики облачных услуг заключают сделки с компаниями, занимающимися ИИ. Делается это для того, чтобы вовлечь их в использование определенных облачных или аппаратных средств.

Напомним! Google по-прежнему инвестировал в стартапы с искусственным интеллектом. Среди них – 2 миллиарда долларов – для производителя моделей Anthropic в форме конвертируемых банкнот, в дополнение к своим предварительным инвестициям в капитал.