Google веде переговори про інвестування сотень мільйонів доларів в Character.AI – стартап із розробтки чат-ботів зі штучним інтелектом, який шукає капітал для навчання моделей і задоволення попиту користувачів.
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Що таке Character.AICharacter.AI дозволяє людям спілкуватися з віртуальними версіями знаменитостей, як-от Біллі Айліш, або персонажами аніме, водночас створюючи власні чат-боти та помічників зі штучним інтелектом.
Переговори з Google тривають, і умови угоди можуть змінитися. Обидві компанії поки не надали жодних офіційних коментарів.
Що відомо про Character.AI
- Компанію створили експрацівники Google, Ноам Шазір та Даніель Де Фрейтас.
- Компанія Character.AI раніше повідомляла про те, що їх вебсайт отримав 100 мільйонів відвідувань щомісяця протягом перших шести місяців з моменту запуску.
- Їх додаток доступний безоплатно для користування, але має підписку, яка коштує 9,99 долара на місяць. Цей план дозволяє користувачам уникнути віртуальних черг і одразу отримати доступ до чат-бота.
- Чат-боти від Character.AI, які мають різні ролі та можливість вибору тону, привертають увагу користувачів віком від 18 до 24 років, становлячи приблизно 60% відвідувачів на сайті.
Пошуки інвесторів
Character.AI розглядає можливість залучення акціонерного капіталу від венчурних інвесторів, що може призвести до оцінки компанії в більш як 5 мільярдів доларів. У березні компанія вже залучила 150 мільйонів доларів, під час раунду фінансування під керівництвом Андріссена Горовіца, за оцінкою в 1 мільярд доларів.
Такі інвестиції – частина нещодавньої тенденції, коли великі постачальники хмарних послуг укладають угоди з компаніями, що займаються ШІ. Робиться це для того, щоб залучити їх до використання певних хмарних або апаратних засобів.