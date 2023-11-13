Google веде переговори про інвестування сотень мільйонів доларів в Character.AI – стартап із розробтки чат-ботів зі штучним інтелектом, який шукає капітал для навчання моделей і задоволення попиту користувачів.

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Що таке Character.AI Character.AI дозволяє людям спілкуватися з віртуальними версіями знаменитостей, як-от Біллі Айліш, або персонажами аніме, водночас створюючи власні чат-боти та помічників зі штучним інтелектом.

Переговори з Google тривають, і умови угоди можуть змінитися. Обидві компанії поки не надали жодних офіційних коментарів.

Що відомо про Character.AI

Компанію створили експрацівники Google, Ноам Шазір та Даніель Де Фрейтас.

Компанія Character.AI раніше повідомляла про те, що їх вебсайт отримав 100 мільйонів відвідувань щомісяця протягом перших шести місяців з моменту запуску.

Їх додаток доступний безоплатно для користування, але має підписку, яка коштує 9,99 долара на місяць. Цей план дозволяє користувачам уникнути віртуальних черг і одразу отримати доступ до чат-бота.

Чат-боти від Character.AI, які мають різні ролі та можливість вибору тону, привертають увагу користувачів віком від 18 до 24 років, становлячи приблизно 60% відвідувачів на сайті.

Пошуки інвесторів

Character.AI розглядає можливість залучення акціонерного капіталу від венчурних інвесторів, що може призвести до оцінки компанії в більш як 5 мільярдів доларів. У березні компанія вже залучила 150 мільйонів доларів, під час раунду фінансування під керівництвом Андріссена Горовіца, за оцінкою в 1 мільярд доларів.

Такі інвестиції – частина нещодавньої тенденції, коли великі постачальники хмарних послуг укладають угоди з компаніями, що займаються ШІ. Робиться це для того, щоб залучити їх до використання певних хмарних або апаратних засобів.

Нагадаємо! Google і раніше інвестував у стартапи зі штучним інтелектом. У тому числі – 2 мільярди доларів – для виробника моделей Anthropic у формі конвертованих банкнот, на додаток до своїх попередніх інвестицій у капітал.