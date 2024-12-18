Кто может получить дополнительные 3 года страхового стажа, как его оформить
В Украине период ухода за ребенком может быть засчитан в страховой стаж, что особенно важно для неработающих родителей, которые ухаживали за малолетними детьми.
Законодательством предусмотрено предоставление дополнительных трех лет стажа по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. Подробнее о зачислении стажа рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Трудовой стаж для выхода на пенсию: какие правила вступят в силу в 2025 году
Кто имеет право на дополнительные годы стажа
Согласно части 1 статьи 40 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" от 2003 года, право на зачисление такого стажа имеют:
- мать или отец, которые не работали и ухаживали за ребенком до достижения им 3 лет;
- другие лица, осуществляющие уход, например, опекуны или усыновители.
Начиная с 1 января 2004 года, время пребывания в отпуске по уходу за ребенком включается в страховой стаж при условии получения государственной помощи по уходу за ребенком. С 2005 года подтверждение такого стажа осуществляется на основе данных персонифицированного учета.
Какие документы нужны для зачисления стажа
Чтобы период ухода за ребенком был включен в страховой стаж, необходимо подать в Пенсионный фонд следующие документы:
- Свидетельство о рождении ребенка или его паспорт.
- Справку о том, что лицо не работало в период ухода (например, выписка из трудовой книжки или данные об отсутствии предпринимательской деятельности).
- Свидетельство о смерти ребенка (в случае потери ребенка).
- Зачисление стажа для родителей детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы
Кроме стандартного ухода, закон предусматривает зачисление дополнительного стажа для родителей детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. В таком случае период ухода за ребенком до 12 лет также включается в страховой стаж.
Для оформления этого стажа необходимо подать:
- Свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
- Удостоверение ребенка, который пострадал от аварии на ЧАЭС.
- Документ, подтверждающий отсутствие трудовой деятельности родителей до достижения ребенком 12 лет.
- Заявление, что никто из родителей не воспользовался льготой в соответствии с пунктом 13 статьи 30 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".
Засчитывается ли стаж за уход за ребенком от 3 до 6 летПериод неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком от 3 до 6 лет с 1 января 2004 года не засчитывается в страховой стаж для определения права на пенсию. Это связано с тем, что в этот период за лицо не уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд.
Однако этот период учитывается для:
- общего стажа работы;
- непрерывного стажа;
- стажа работы по специальности.
Следовательно, украинское законодательство позволяет засчитать в страховой стаж до трех лет ухода за ребенком для неработающих родителей. Для зачисления стажа необходимо предоставить подтверждающие документы в органы Пенсионного фонда.