Российский инфраструктурный сектор столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. В настоящее время более трети системообразующих предприятий дорожно-строительной отрасли находятся в предбанкротном состоянии.

Почему крупные российские компании становятся банкротами

Основная причина – задержки бюджетного финансирования по государственным контрактам, пишет The Moscow Times.

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В обращении к российскому правительству президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал немедленно решить проблему задержек с финансированием государственных контрактов.

По его словам, строительные компании месяцами не получают средства за уже выполненные работы, из-за чего вынуждены брать дорогие кредиты для поддержания деятельности.

Время для долгих дискуссий истекло: если не принять срочные меры поддержки в ближайшие недели, мы рискуем столкнуться с стремительной деградацией ключевого сектора экономики,

– говорит Шохин.

Уже известно, что накопленный убыток организаций транспортного строительства за последние годы превысил 280 миллиардов рублей, а доля предприятий, находящихся в зоне высокой долговой нагрузки и кассовых разрывов, вплотную приблизилась к 30%.

В Национальной ассоциации инфраструктурных компаний подтвердили, что ряд крупнейших государственных заказчиков до сих пор не обеспечил финансирование действующих контрактов. Из-за этого подрядчики вынуждены:

сокращать расходы;

сокращать фонд оплаты труда;

проводить увольнения персонала.

Причина – рост дефицита бюджета

Проблемы с финансированием госконтрактов возникают на фоне ухудшения ситуации с федеральным бюджетом России, пишет Bloomberg.

По данным российского Минфина, в конце мая 2026 года:

дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей;

это составляет 2,6% ВВП;

этот показатель почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года, когда дефицит составлял 3,79 триллиона рублей.

За первые пять месяцев года бюджет получил 14,8 триллиона рублей доходов, тогда как расходы достигли 20,8 триллиона рублей. Фактически примерно каждый четвертый рубль государственных расходов не был обеспечен текущими доходами.

К слову, на фоне замедления инфляции в России продолжается постепенный отход от жесткой денежно-кредитной политики. Дополнительную поддержку экономике страны-агрессора в последнее время оказало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на нефть – один из ключевых источников доходов Кремля.

"Уэнтробанк" уже на ближайшем заседании может снизить учетную ставку до 14%. Такого сценария ожидают 10 из 11 опрошенных экономистов, тогда как лишь один эксперт прогнозирует сохранение показателя на текущем уровне в 14,5%.