Чому великі компанії Росії стають банкрутами

Основна причина – затримки бюджетного фінансування за державними контрактами, пише The Moscow Times.

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У зверненні до російського уряду президент Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександр Шохін закликав негайно вирішити проблему із затримками фінансування державних контрактів.

За його словами, будівельні компанії місяцями не отримують кошти за вже виконані роботи, через що змушені брати дорогі кредити для підтримки діяльності.

Час для довгих дискусій вичерпано: якщо не вжити термінових заходів підтримки найближчими тижнями, ми ризикуємо зіткнутися зі стрімкою деградацією ключового сектора економіки,

– каже Шохін.

Вже відомо, що накопичений збиток організацій транспортного будівництва за останні роки перевищив 280 мільярдів рублів, а частка підприємств, що знаходяться в зоні високого боргового навантаження та касових розривів, впритул наблизилася до 30%.

У Національній асоціації інфраструктурних компаній підтвердили, що низка найбільших державних замовників досі не забезпечила фінансування чинних контрактів. Через це підрядники змушені:

скорочувати витрати;

зменшувати фонд оплати праці;

проводити звільнення персоналу.

Причина – зростання дефіциту бюджету

Проблеми із фінансуванням держконтрактів виникають на тлі погіршення ситуації з федеральним бюджетом Росії, пише Bloomberg.

За даними російського Мінфіну, наприкінці травня 2026 року:

дефіцит федерального бюджету сягнув 6 трильйонів рублів;

це становить 2,6% ВВП;

показник майже вдвічі перевищує рівень аналогічного періоду минулого року, коли дефіцит становив 3,79 трильйони рублів.

За перші п'ять місяців року бюджет отримав 14,8 трильйонів рублів доходів, тоді як витрати досягли 20,8 трильйонів рублів. Фактично приблизно кожен четвертий рубль державних видатків не був забезпечений поточними доходами.

До слова, на тлі сповільнення інфляції в Росії продовжується поступовий відхід від жорсткої монетарної політики. Додаткову підтримку економіці країни-агресорки останнім часом надало загострення конфлікту на Близькому Сході, що спричинило зростання цін на нафту – один із ключових джерел доходів Кремля.

Уентробанк уже на найближчому засіданні може знизити облікову ставку до 14%. Такого сценарію очікують 10 із 11 опитаних економістів, тоді як лише один експерт прогнозує збереження показника на поточному рівні у 14,5%.