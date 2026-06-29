Що сталося з російським розробником заміни Microsoft Office

Компанія отримала 8,82 мільярдів рублів чистого збитку. Раніше у звітах вказувалася майже вдвічі менша сума – близько 4,02 мільярдів, пише The Moscow Times.

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У компанії заявили, що зміна даних бухгалтерської звітності є технічною процедурою, яка не впливає на плани організації.

Компанія виконує свої зобов'язання щодо замовників, включаючи великих клієнтів і партнерів,

– підкреслив представник "Мойофіс".

Водночас експерти звертають увагу, що масштаб такого коригування виглядає нетипово:

Партнер колегії адвокатів Pen&Paper Сергій Учитель зазначив, що саме по собі оновлення звітності не є порушенням, але така велика зміна може свідчити про перегляд реальної вартості активів.

За його словами, для IT-компаній нематеріальні активи є одним із головних елементів вартості бізнесу.

До слова, нещодавно "Мойофіс" повідомила співробітникам про масштабні скорочення.

За словами одного зі співрозмовників, під скорочення можуть потрапити майже всі працівники, окрім команди технічної підтримки. Інше джерело підтвердило, що деякі департаменти скорочують практично повністю.

Колишній співробітник компанії розповів, що його з колегами погрожували звільнити без компенсації з різних причин. Серед них називали запізнення на роботу на 10 хвилин, затримку звітів щодо відрядження на день тощо.