Что случилось с российским разработчиком альтернативы Microsoft Office

Компания получила 8,82 миллиарда рублей чистого убытка. Ранее в отчетах указывалась почти вдвое меньшая сумма – около 4,02 миллиарда, пишет The Moscow Times.

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В компании заявили, что изменение данных бухгалтерской отчетности является технической процедурой, которая не влияет на планы организации.

Компания выполняет свои обязательства перед заказчиками, включая крупных клиентов и партнеров,

– подчеркнул представитель "Мойофис".

В то же время эксперты обращают внимание, что масштаб такой корректировки выглядит нетипично:

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель отметил, что само по себе обновление отчетности не является нарушением, но столь значительное изменение может свидетельствовать о пересмотре реальной стоимости активов.

По его словам, для IT-компаний нематериальные активы являются одним из главных элементов стоимости бизнеса.

К слову, недавно "Мойофис" сообщила сотрудникам о масштабных сокращениях.

По словам одного из собеседников, под сокращение могут попасть почти все сотрудники, кроме команды технической поддержки. Другой источник подтвердил, что некоторые департаменты сокращают практически полностью.

Бывший сотрудник компании рассказал, что ему и его коллегам угрожали уволить без компенсации по разным причинам. Среди них называли опоздание на работу на 10 минут, задержку отчетов о командировке на день и т. д.