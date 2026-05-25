Что известно о массовых увольнениях в "убийце Microsoft Office" в России?

"Мийофис" сообщила сотрудникам о масштабных сокращениях, пишет The Moscow Times.

По словам одного из собеседников, под сокращение могут попасть почти все работники, кроме команды технической поддержки. Другой источник подтвердил, что некоторые департаменты сокращают практически полностью.

Бывший сотрудник компании рассказал, что его с коллегами угрожали уволить без компенсации по разным причинам. Среди них называли опоздание на работу на 10 минут, задержку командировочных отчетов на день и тому подобное.

Но сотрудники организовали профсоюз и предупредили работодателя о возможных исках за незаконное увольнение. После этого персоналу начали предлагать другие условия прекращения трудовых отношений.

Компания признала проблему

В марте гендиректор "Мийофис" Вячеслав Закоржевский разослал сотрудникам электронное письмо, в котором говорилось о том, что в 2025 году, "несмотря на значительные усилия", разработчик столкнулся с "серьезными финансовыми трудностями".

В письме отмечалось, что компания:

проводит реструктуризацию бизнеса;

пересматривает продуктовый портфель;

меняет организационную структуру;

концентрируется только на направлениях с наибольшим потенциалом.

По состоянию на конец 2025 года в "Мийофис" официально работали 1 013 человек. При этом в прошлом году компания увеличила чистый убыток более чем втрое – с 1,2 миллиарда до 4 миллиардов рублей. В пояснениях к финансовой отчетности уточнялось, что это связано со "спецификой деятельности" разработчика, который получает средства от продажи программных продуктов с большим опозданием.

