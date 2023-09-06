Европейский суд отказал российским олигархам в отмене санкций

Несколько российских олигархов надеялись, что смогут добиться снятия санкций. Впрочем, они не рассчитали, что суды в Европе и России работают по кардинально другим принципам.

Несколько российских олигархов подали иск в суд ЕС с просьбой отменить наложенные на них санкции. Мол, в ограничениях нет нужды и вообще они "неправомерны".

Читайте также Украина конфисковала продукцию с завода российского миллиардера: сколько миллионов стоит металл

Решение Европейского суда

Суд Евросоюза отказался отменять санкции, наложенные на российские олигархи. В решении суда говорится о Геннадии Тимченко, Михаиле Гуцериеве, Тигране Худавердяне и Александре Шульгине.

Как сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, позиция Европы в отношении санкций остается жесткой.

Все другие дела, связанные с санкциями ЕС (визовые запреты и замораживание активов) против России и Беларуси, включая Тимченко, Шульгина, Худавердяна и Гуцериева, были отклонены. Это означает, что правовые основания для санкций со стороны ЕС остаются крепкими,

– написал он.

В Европейском суде также отметили, что санкции налагаются не только на тех российских олигархов, которые непосредственно участвуют в войне против Украины, но и тех, кто задействован в секторах экономики, которые оккупанты используют для агрессии.

Ранее Еврокомиссия признала увеличение объемов закупок российского газа.