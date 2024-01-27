Суд отказался национализировать заправки Shell: Минюст утверждал, что они принадлежат россиянину

Министерство юстиции требовало национализации части Shell Украина. Однако суд решил не идти на этот шаг, учитывая устаревшие данные министерства.

Почему Минюст хотел национализации Shell Украина

Как сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых, российский олигарх Эдуард Худайнатов владел компанией Shell Украина через ООО "Альянс Холдинг" и ООО "НК Альянс-Украина". С началом полномасштабного вторжения головной офис в Нидерландах размыл его долю из-за увеличения уставного капитала.

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Однако средства лишь частично поступили в украинскую структуру и были получены как заем, реального вливания финансов в уставный капитал не было. следовательно, учитывая дружбу Худайнатова с Путиным и то, что все полученные средства были сразу направлены в компанию "Альянс-Украина", которая связана с российским олигархом, министерство обратилось в суд с просьбой национализировать 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг" и 100% уставного капитала ООО "НК Альянс-Украина".

Что ответил суд

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Высший антикоррупционный суд согласился с национализацией доли "Альянс-Украина", но не удовлетворил иск по "Альянс Холдинг". Согласно новым данным, владельцем 97, 4% Shell Украина принадлежит холдингу Shell plc. Его доля выросла с 51% именно благодаря увеличению уставного капитала.

Сколько заправок принадлежит "Альянс Холдинг"

Компания владеет сетью АЗС Shell, Речь идет о 131 заправке по всей территории страны. Основана в 2008 году Shell (51%) и "Альянс Ойл Украина" (49%). Shell осуществлял управление сетью, Альянс Ойл Украина поставляла на АЗС нефтепродукты.