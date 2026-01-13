Связи с подсанкционным Фирташем: один из крупнейших химзаводов Украины в очередной раз не продали
- Приватизация "Сумыхимпром" снова не состоялась, несмотря на снижение цены на 9,3% до 1,088 миллиарда гривен.
- "Сумыхимпром" является одним из трех основных бюджетообразующих предприятий Сум и производит более 30 марок NPK-удобрений.
Еще одна попытка приватизации предприятия "Сумыхимпром" завершилась провалом. Завод более 10 лет находился в управлении группы компаний, связанных с Group DF пророссийского олигарха Дмитрия Фирташа.
Почему не продали "Сумыхимпром"?
Повторный онлайн-аукциона по приватизации 99,99% акций одного из крупнейших отечественных химических предприятий не состоялся, пишет 24 Канал со ссылкой на Prozorro.
"Сумыхимпром" на этот раз продавали со сниженной на 9,3% цене – 1,088 миллиарда гривен, однако ни одного покупателя для завода не нашли. Предыдущий аукцион 11 июня 2025 года так же не состоялся из-за отсутствия участников. Среди условий покупки выделили следующее:
- Новый владелец должен будет сохранить основные виды деятельности общества, инвестировать в техническое переоснащение и модернизацию производства не менее чем на 150 миллионов гривен;
- Победитель должен будет погасить в течение 6 месяцев долги по заработной плате и перед бюджетом, а также просроченную кредиторскую задолженность;
- Он должен придерживаться социальных гарантий работникам согласно требованиям трудового законодательства и не допустить их увольнения в течение 6 месяцев после приобретения актива.
Что известно о "Сумыхимпром"?
"Сумыхимпром" – одно из крупнейших отечественных предприятий химической отрасли Украины, которое работает с 1953 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Фонд госимущества.
Основная продукция – минеральные удобрения, диоксид титана, неорганическая химия. Предприятие входит в тройку бюджетообразующих предприятий города Сумы и области и производит более 30 марок NPK-удобрений с различным соотношением питательных веществ для различных почвенных и климатических зон.
Завод более 10 лет находился в управлении группы компаний, связанных с Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа. Хозяйственный суд Сумской области в ноябре 2023 года удовлетворил ходатайство ФГИ и Министерства юстиции и закрыл производство по делу о банкротстве и санации "Сумыхимпром".
